GM визнає: щоб вижити, треба брати приклад з китайців

Президент General Motors Марк Ройсс заявив, що компанія повинна вчитися в китайських конкурентів не тільки швидкості, а й підходу до розробки. “Ми можемо багато чого навчитися від їхньої швидкості. Не думаю, що копіювання один одного або гонитва за найнижчою ціною є правильною стратегією. Але швидкість — це те, у чому ми маємо надолужити”, — сказав він в інтерв’ю InsideEVs.

За словами Ройсса, секрет китайських брендів полягає у спільній базі постачальників та миттєвому впровадженні інновацій, що дозволяє швидко переходити від прототипу до серійного виробництва. Проте він визнає й слабкі місця такої системи: “Багатьом із них важко заробляти, якщо вони не виробляють батареї. Вони блискавично запускають нові моделі, копіюють ідеї одне одного — і так само швидко зникають”.

Xiaomi YU7

Американський концерн не єдиний, хто намагається наздогнати темп. Audi вже заявила, що створює наступне покоління TT “на китайській швидкості” — за 30 місяців після затвердження проєкту. А BMW пішла ще далі: у межах стратегії Neue Klasse компанія планує випустити 40 нових або оновлених моделей протягом лише двох років.

Аналітики зазначають, що цей “ефект Китаю” — один з найбільш серйозних викликів для традиційних автовиробників за останні десятиліття. Китай не просто виробляє більше — він виробляє швидше, і тепер саме цей фактор може стати ключем до домінування на світовому ринку електромобілів.