Укр
Ру

GM визнає: щоб вижити, треба брати приклад з китайців

Китайські автовиробники змінюють правила гри. Вони створюють нові електромобілі в рекордні терміни — всього за 22–28 місяців, тоді як західним компаніям, зокрема General Motors, потрібно від 32 до 48 місяців. Тепер навіть такі автогіганти, як GM, відкрито визнають: настав час переймати китайський темп.
GM визнає: китайські автовиробники створюють електромобілі швидше, тому їх доведеться наздоганяти - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Chevrolet Equinox

Данило Северенчук
logo22 жовтня, 13:40
logo0
logo0 хв

Президент General Motors Марк Ройсс заявив, що компанія повинна вчитися в китайських конкурентів не тільки швидкості, а й підходу до розробки. “Ми можемо багато чого навчитися від їхньої швидкості. Не думаю, що копіювання один одного або гонитва за найнижчою ціною є правильною стратегією. Але швидкість — це те, у чому ми маємо надолужити”, — сказав він в інтерв’ю InsideEVs.

Читайте також: General Motors готує нові батареї, що допоможуть знизити ціну електромобілів

За словами Ройсса, секрет китайських брендів полягає у спільній базі постачальників та миттєвому впровадженні інновацій, що дозволяє швидко переходити від прототипу до серійного виробництва. Проте він визнає й слабкі місця такої системи: “Багатьом із них важко заробляти, якщо вони не виробляють батареї. Вони блискавично запускають нові моделі, копіюють ідеї одне одного — і так само швидко зникають”.

Xiaomi YU7

Американський концерн не єдиний, хто намагається наздогнати темп. Audi вже заявила, що створює наступне покоління TT “на китайській швидкості” — за 30 місяців після затвердження проєкту. А BMW пішла ще далі: у межах стратегії Neue Klasse компанія планує випустити 40 нових або оновлених моделей протягом лише двох років.

Також цікаво: Хто насправді керує автомобільним ринком Китаю: цікава діаграма

Аналітики зазначають, що цей “ефект Китаю” — один з найбільш серйозних викликів для традиційних автовиробників за останні десятиліття. Китай не просто виробляє більше — він виробляє швидше, і тепер саме цей фактор може стати ключем до домінування на світовому ринку електромобілів.

#США #Фото #Китай #Відео #Новини #Автобізнес #Виробництво автомобілів