GM признает: чтобы выжить, надо брать пример с китайцев

Президент General Motors Марк Ройсс заявил, что компания должна учиться у китайских конкурентов не только скорости, но и подходу к разработке. “Мы можем многому научиться от их скорости. Не думаю, что копирование друг друга или погоня за самой низкой ценой является правильной стратегией. Но скорость - это то, в чем мы должны наверстать”, - сказал он в интервью InsideEVs.

Читайте также: General Motors готовит новые батареи, которые помогут снизить цену электромобилей

По словам Ройсса, секрет китайских брендов заключается в общей базе поставщиков и мгновенном внедрении инноваций, что позволяет быстро переходить от прототипа к серийному производству. Однако он признает и слабые места такой системы: “Многим из них трудно зарабатывать, если они не производят батареи. Они молниеносно запускают новые модели, копируют идеи друг друга - и так же быстро исчезают”.

Xiaomi YU7

Американский концерн не единственный, кто пытается догнать темп. Audi уже заявила, что создает следующее поколение TT “на китайской скорости” - за 30 месяцев после утверждения проекта. А BMW пошла еще дальше: в рамках стратегии Neue Klasse компания планирует выпустить 40 новых или обновленных моделей в течение всего двух лет.

Также интересно: Кто на самом деле руководит автомобильным рынком Китая: интересная диаграмма

Аналитики отмечают, что этот “эффект Китая” - один из самых серьезных вызовов для традиционных автопроизводителей за последние десятилетия. Китай не просто производит больше - он производит быстрее, и теперь именно этот фактор может стать ключом к доминированию на мировом рынке электромобилей.