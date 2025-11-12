General Motors помогает ветеранам найти новую жизнь после службы

С момента запуска в 2014 году программу завершили более 998 ветеранов, а многие выпускники уже занимают руководящие должности в автосервисах, пишет Autoevolution. По словам координатора программы Стива Бейли, цель Shifting Gears - не только обучение, но и плавный переход к гражданской жизни.

Читайте также: General Motors отказывается от Apple CarPlay во всех своих автомобилях: что это значит на самом деле

“Мы помогаем снять форму не только физически, но и психологически”, - отметил Бейли. Программа отвечает и на дефицит квалифицированных техников в США, который ежегодно достигает 37 тысяч специалистов.

General Motors также поддерживает ветеранов через льготные программы приобретения авто, социальные инициативы и партнерства с университетами. В частности Chevrolet в сотрудничестве с Мичиганским технологическим университетом создает специальные ручные велосипеды для раненых ветеранов из команды Achilles Freedom Team, помогая им возвращаться к активной жизни через спорт.

Полезно: Как выбрать нужную комплектацию автомобиля: какими опциями действительно пользуются

Для Украины этот опыт может стать примером того, как автомобильные компании могут помогать военным адаптироваться к мирной жизни после службы, создавая учебные проекты и технические школы совместно с правительством или дилерскими сетями.