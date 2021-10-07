Серійні автомобілі GM вже зараз оснащуються комплексом допомоги водію Super Cruise, який отримав високі оцінки від експертів та користувачів, але компанія показала більш здібну та самостійну систему, під назвою Ultra Cruise, яка ще на крок ближча до повної автономності.

General Motors заявляє, що система Ultra Cruise перебере на себе більшу частину роботи водія, оскільки вона працює у “95% сценаріїв водіння”.

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Подробиць про Ultra Cruise поки бракує, але виробник повідомляє, що системи Super Cruise та Ultra Cruise якийсь час співіснуватимуть, хоча й будуть у різних автомобілях. Ultra призначений для моделей преміум-класу, тоді як Super – для більш масового сегмента. General Motors каже, що Ultra Cruise з’явиться у серійному автомобілі у 2023 році, але пропонуватиметься як додаткова опція. Про її вартість для покупців поки нічого не сказано.

Система Ultra Cruise здатна працювати на дорогах з твердим покриттям у США та Канаді – база картографічних даних системи охоплює понад 2 млн миль (3,2 млн км) доріг. Ця база буде постійно оновлюватись та рости. Президент GM Марк Ройсс заявив, що Ultra Cruise зможе впоратися з “міськими та сільськими” дорогами, буде розпізнавати знаки зупинки, світлофори та зможе впоратись зі складнощами, які заважають Super Cruise.

Якщо ж Ultra Cruise не зможе впоратися з якоюсь дорожньою ситуацією, система залучить до роботи водія, повідомивши йому про це світловою смугою на кермі, тактильним зворотним зв'язком та звуком.

Попри кращі можливості автономного управління Ultra Cruise, GM відносить систему до 2-го рівня автономності за стандартом Асоціації автомобільних інженерів (Society of Automotive Engineers).