Серийные автомобили GM уже сейчас оснащаются комплексом помощи водителю Super Cruise, который получил высокие оценки от экспертов и пользователей, но компания показала более производительную и самостоятельную систему, под названием Ultra Cruise, которая еще на шаг ближе к полной автономности.

General Motors заявляет, что система Ultra Cruise возьмет на себя большую часть работы водителя, поскольку она работает в “95% сценариев вождения”.

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Подробностей об Ultra Cruise пока не хватает, но производитель сообщает, что системы Super Cruise и Ultra Cruise какое-то время будут сосуществовать, хотя и будут в разных автомобилях. Ultra предназначен для моделей премиум-класса, тогда как Super – для более массового сегмента. General Motors говорит, что Ultra Cruise появится в серийном автомобиле в 2023 году, но будет предлагаться как дополнительная опция. О ее стоимости для покупателей пока ничего не сказано.

Система Ultra Cruise способна работать на дорогах с твердым покрытием в США и Канаде – база картографических данных системы охватывает более 2 млн миль (3,2 млн км) дорог. Эта база будет постоянно обновляться и расти. Президент GM Марк Ройсс заявил, что Ultra Cruise сможет справиться с “городскими и сельскими" дорогами, будет распознавать знаки остановки, светофоры и сможет справиться со сложностями, которые мешают Super Cruise.

Если же Ultra Cruise не сможет справиться с какой-то дорожной ситуацией, система привлечет к работе водителя, сообщив ему об этом световой полосой на руле, тактильной обратной связью и звуком.

Несмотря на лучшие возможности автономного управления Ultra Cruise, GM относит систему ко 2-му уровню автономности по стандарту Ассоциации автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers).