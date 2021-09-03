Преміальний бренд Hyundai офіційно заявив про подальшу розробку і виробництво виключно батарейних машин та електрокарів на паливних елементах.

“Бачення сталого (чистого) майбутнього” – так називається стратегія Genesis, в рамках якої південнокорейський виробник планує стати 100-відсотково електромобільною маркою до 2030 року, а до 2035 року – повністю позбутись шкідливого сліду на всіх етапах виробництва, включаючи компоненти від підрядників.

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Подібні заяви від світових автовиробників нині звучать звідусіль і з кожним новим повідомленням терміни стають все ближчими. Дочірній бренд Hyundai вже давно має все необхідне для переходу на випуск електрокарів, завдяки розробкам Hyundai-Kia.

Навесні цього року стартували продажі першого електромобіля марки – седана G80 Electrified, бензиновий мотор якого замінила двомоторна електрична силова установка. А цього місяця дебютував перший електричний кросовер марки – Genesis GV60, дизайн якого вже створений з чистого аркуша, хоча силова установка запозичена у Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Також в розробці є спортивне купе на основі концепту Genesis X.

За планом Genesis, починаючи з 2025 року, на ринок повинно виходити по одному електрокару щороку. Це будуть повністю електричні машини на акумуляторах або паливних елементах. У материнської групи Hyundai є успішні напрацювання і в області водневих електрокарів – Hyundai Nexo досить популярна модель у своєму класі.

До 2030 року в лінійці Genesis буде вже вісім електромобілів. Судячи з тізерного фото, усі вони матимуть оптику з двома паралельними лініями, як у сучасних автомобілів бренду.