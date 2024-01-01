Genesis випускала суперкар на 1540 кінських сил для гри Gran Turismo

Останній унікальний автомобіль має неймовірно довгу назву і є четвертим транспортним засобом, розробленим дочірнім брендом Hyundai спеціально для гоночної гри Gran Turismo. Концепт називається Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo.

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Останній концепт, представлений на автосалоні в Пусані в 2024 році в Південній Кореї, є, по суті, хардкорною версією концепту Genesis X Gran Berlinetta з кінця минулого року. Він має більш агресивний стиль із потужним аеропакетом, підкресленим потужним заднім антикрилом із вуглецевого волокна. Вентиляційні отвори на крилах і заднє центральне ребро відрізняють його від дорожньо-орієнтованої версії, так само як і один склоочисник, що розділяє лобове скло.

Нова концепція має ще більший ефект, оскільки Genesis оновив гібридну силову установку. Передній центральний двигун, оснащений електричним нагнітачем, є V-6 потужністю 870 к.с. Він обертається до 10 000 об/хв і працює з переднім електродвигуном, який видає 670 к.с. У поєднанні ці два мотори забезпечують колосальні 1540 к.с.

Загальна потужність системи представляє збільшення на 469 к.с. порівняно з попередньою концепцією. Однак ці цифри насправді не мають значення, оскільки автомобіль існує лише в Gran Turismo та як повнорозмірна масштабна модель для статичного показу. Навряд чи ми зможемо побачити цю потужну гібридну установку в автомобілі, дозволеному вуличному виробництву.

Ця вражаюча помаранчева фарба була навмисно обрана, щоб пов’язати концепцію з лінійкою Magma. Це новий суб-бренд Genesis, присвячений потужним транспортним засобам, як це видно з такими ж помаранчевими GV60 і G80. Раніше цього року Люк Донкервольке, головний креативний директор Genesis, сказав, що моделі Magma не будуть такими хардкорними, як продукти BMW M, Mercedes-AMG або Audi Sport.

Порівняно з минулорічним концептом, Genesis також вніс деякі зміни всередині, щоб краще відобразити тему гоночних автомобілів. Кабіну було перетворено на одномісну із ковшоподібним сидінням з вуглецевого волокна, повністю інтегрованим каркасом безпеки. Тепер є більше ручок і кнопок для налаштування різних параметрів, наприклад, рівня втручання системи контролю тяги.

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Genesis не повідомляє, коли автомобіль буде доступний для їзди в Gran Turismo. Червневе оновлення відеоігри ще не вийшло, хоча до липня залишилося лише кілька днів. Як правило, ці щомісячні оновлення приносять кілька безкоштовних автомобілів.