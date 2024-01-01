Genesis выпускала суперкар на 1540 лошадиных сил для игры Gran Turismo

Последний уникальный автомобиль имеет невероятно длинное название и является четвертым транспортным средством, разработанным дочерним брендом Hyundai специально для гоночной игры Gran Turismo. Концепт называется Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo.

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Последний концепт, представленный на автосалоне в Пусане в 2024 году в Южной Корее, является, по сути, хардкорной версией концепта Genesis X Gran Berlinetta из конца прошлого года. Он имеет более агрессивный стиль с мощным аэропакетом, подчеркнутым мощным задним антикрылом из углеродного волокна. Вентиляционные отверстия на крыльях и заднее центральное ребро отличают его от дорожно-ориентированной версии, так же как и один стеклоочиститель, разделяющий лобовое стекло.

Новая концепция имеет еще больший эффект, поскольку Genesis обновил гибридную силовую установку. Передний центральный двигатель, оснащен электрическим нагнетателем, является V-6 мощностью 870 л.с. Он вращается до 10 000 об/мин и работает с передним электродвигателем, который выдает 670 л.с. В сочетании эти два мотора обеспечивают колоссальные 1540 л.с.

Общая мощность системы представляет увеличение на 469 л.с. по сравнению с предыдущей концепцией. Однако эти цифры на самом деле не имеют значения, поскольку автомобиль существует только в Gran Turismo и как полноразмерная масштабная модель для статического показа. Вряд ли мы сможем увидеть эту мощную гибридную установку в автомобиле, разрешенном уличному производству.

Эта впечатляющая оранжевая краска была намеренно выбрана, чтобы связать концепцию с линейкой Magma. Это новый суб-бренд Genesis, посвященный мощным транспортным средствам, как это видно с такими же оранжевыми GV60 и G80. Ранее в этом году Люк Донкервольке, главный креативный директор Genesis, сказал, что модели Magma не будут такими хардкорными, как продукты BMW M, Mercedes-AMG или Audi Sport.

По сравнению с прошлогодним концептом, Genesis также внес некоторые изменения внутри, чтобы лучше отразить тему гоночных автомобилей. Кабина была преобразована в одноместную с ковшеобразным сиденьем из углеродного волокна, полностью интегрированным каркасом безопасности. Теперь есть больше ручек и кнопок для настройки различных параметров, например, уровня вмешательства системы контроля тяги.

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Genesis не сообщает, когда автомобиль будет доступен для езды в Gran Turismo. Июньское обновление видеоигры еще не вышло, хотя до июля осталось всего несколько дней. Как правило, эти ежемесячные обновления приносят несколько бесплатных автомобилей.