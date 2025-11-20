Google Gemini "захоплює" авто: які бренди переводять свої електромобілі на ШІ

Про плани шведського бренду детально пише видання autoevolution. Йдеться не просто про черговий голосовий асистент, а про повноцінну ШІ-платформу, яка має замінити Google Assistant у всіх електромобілях Polestar.

Що саме оголосила Polestar

Polestar підтвердила, що всі її моделі з часом отримають інтеграцію Google Gemini. Перший публічний показ відбувається у фастбек-седані Polestar 5 під час техконференції Slush у Гельсінкі. Там бренд демонструє, як Gemini працює прямо в машині, а не лише у смартфоні чи браузері.



За словами керівника напряму UI/UX Polestar Сіда Одедра, Gemini замінить Google Assistant у мультимедійних системах Polestar. Тобто надалі саме Gemini відповідатиме на запити водія, керуватиме функціями авто і виконуватиме роль основного «цифрового співрозмовника» у салоні.

Як зміниться спілкування з автомобілем

Ключова ідея проста: замість суворо «командного» діалогу з авто водій має отримати живе спілкування. Gemini зможе підтримувати розмову, розуміти уточнення, контекст і серію пов’язаних запитів.

Йдеться не тільки про «зроби голосніше» чи «проклади маршрут додому». Водій зможе буквально думати вголос, щось обговорювати, просити пояснити складні речі, підбирати маршрути подорожей або навчатися чомусь новому дорогою. Авто стає не просто засобом пересування, а ще й мобільним асистентом, який працює приблизно так само, як сучасні чат-боти на смартфоні.

Чому автовиробники здаються на користь Big Tech

Раніше більшість виробників намагалися створити власні асистенти. Виходило, м’яко кажучи, посередньо. Навіть ті бренди, які заявляли, що їхня система «краща за Google», у підсумку програли. Причина проста: автокомпанії сильні в залізі, але не в хмарних технологіях та ІТ-інфраструктурі.



Зараз на ринку вимальовується кілька великих таборів. Частина брендів іде шляхом співпраці з компаніями на кшталт OpenAI. Volkswagen інтегрує ChatGPT, Mercedes-Benz також підключився до цієї хвилі для своєї системи MBUX. Tesla, попри імідж «софтового» виробника, зуміла зробити нормального асистента лише тоді, коли підключила зовнішній ШІ-проєкт — Grok від xAI.

Для брендів, які вже використовують Google Automotive OS, вибір очевидний: Gemini стає «рідним» асистентом у цій екосистемі. Спочатку про інтеграцію оголосив Volvo, тепер це логічно продовжує Polestar.

Google Automotive OS: хто вже всередині

Google Automotive OS поступово перетворюється на стандарт для бортових систем. У варіанті Google built-in, де присутні й сервіси Google, цю платформу використовують марки з груп General Motors, Ford та Lincoln, Honda й Acura, Nissan та Infiniti, альянс Renault–Nissan–Mitsubishi з Alpine, а також Volvo та Polestar.



Є й другий формат, коли Google Automotive OS використовується без повного пакета сервісів. У такому режимі її застосовують Audi, BMW та Mini, Stellantis, Lucid, Porsche, Rivian. Вони отримують гнучку «начинку» для мультимедійної системи, але намагаються зберегти більше контролю над власним інтерфейсом і сервісами.

На цьому фоні Apple виглядає пасивно. Після скасування власного «Apple Car» та затримок із потужними ІІ-рішеннями компанія фактично випала з боротьби за бортові асистенти. У профільних медіа навіть обговорюється сценарій, за якого Apple буде змушена використовувати Google Gemini як базу для оновленого Siri.

Що це означає для водіїв

Для власника електромобіля з Google Automotive OS наслідки прості та відчутні. Інтерфейс стає більш «людяним». Не потрібно запам’ятовувати точні фрази. Можна пояснювати задачу своїми словами, ставити уточнення, змінювати план по ходу, а система підлаштовуватиметься.

Для автовиробників це теж вигідно. Вони отримують готовий, постійно оновлюваний інструмент і можуть сфокусуватися на дизайні, шасі, безпеці, а не на підтримці власної «голосової» платформи.

Водночас виникають питання приватності даних. Авто стає великим сенсором, який збирає інформацію про маршрути, голосові запити, вподобання водія. А коли у центрі всього цього стоїть глобальна ІТ-корпорація, баланс між зручністю та контролем над власними даними стає дуже тонким.

Перспектива для українських користувачів

Офіційно Polestar в Україні поки що не представлений, але тренд очевидний і для нашого ринку. Багато нових моделей, які вже продаються або незабаром з’являться в Європі, виходять із Google Automotive OS «з коробки». Для українців, що завозять такі авто, це означає майже гарантовану присутність Google-сервісів у салоні, а з часом – і Gemini як головного асистента.

По суті, автомобіль стає ще однією точкою входу в екосистему Google, поряд зі смартфоном, телевізором і ноутбуком. У перспективі це може змінити саму логіку використання авто: від навігації та мультимедіа до онлайн-сервісів, навчання, роботи та розваг у дорозі.