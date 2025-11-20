Google Gemini "захватывает" автомобили: какие бренды переводят свои электромобили на ИИ

О планах шведского бренда подробно пишет издание autoevolution. Речь идет не просто об очередном голосовом ассистенте, а о полноценной ИИ-платформе, которая должна заменить Google Assistant во всех электромобилях Polestar.

Что именно объявила Polestar

Polestar подтвердила, что все ее модели со временем получат интеграцию Google Gemini. Первый публичный показ происходит в фастбэк-седане Polestar 5 во время техконференции Slush в Хельсинки. Там бренд демонстрирует, как Gemini работает прямо в машине, а не только в смартфоне или браузере.



По словам руководителя направления UI/UX Polestar Сида Одедра, Gemini заменит Google Assistant в мультимедийных системах Polestar. То есть в дальнейшем именно Gemini будет отвечать на запросы водителя, управлять функциями авто и выполнять роль основного "цифрового собеседника" в салоне.

Как изменится общение с автомобилем

Ключевая идея проста: вместо строго "командного" диалога с авто водитель должен получить живое общение. Gemini сможет поддерживать разговор, понимать уточнения, контекст и серию связанных запросов.

Речь идет не только о "сделай громче" или "проложи маршрут домой". Водитель сможет буквально думать вслух, что-то обсуждать, просить объяснить сложные вещи, подбирать маршруты путешествий или учиться чему-то новому по дороге. Авто становится не просто средством передвижения, а еще и мобильным ассистентом, который работает примерно так же, как современные чат-боты на смартфоне.

Почему автопроизводители сдаются в пользу Big Tech

Ранее большинство производителей пытались создать собственные ассистенты. Получалось, мягко говоря, посредственно. Даже те бренды, которые заявляли, что их система "лучше Google", в итоге проиграли. Причина проста: автокомпании сильны в железе, но не в облачных технологиях и ИТ-инфраструктуре.



Сейчас на рынке вырисовывается несколько больших лагерей. Часть брендов идет по пути сотрудничества с компаниями вроде OpenAI. Volkswagen интегрирует ChatGPT, Mercedes-Benz также подключился к этой волне для своей системы MBUX. Tesla, несмотря на имидж "софтового" производителя, сумела сделать нормального ассистента только тогда, когда подключила внешний ИИ-проект - Grok от xAI.

Для брендов, которые уже используют Google Automotive OS, выбор очевиден: Gemini становится "родным" ассистентом в этой экосистеме. Сначала об интеграции объявил Volvo, теперь это логично продолжает Polestar.

Google Automotive OS: кто уже внутри

Google Automotive OS постепенно превращается в стандарт для бортовых систем. В варианте Google built-in, где присутствуют и сервисы Google, эту платформу используют марки из групп General Motors, Ford и Lincoln, Honda и Acura, Nissan и Infiniti, альянс Renault–Nissan–Mitsubishi с Alpine, а также Volvo и Polestar.



Есть и второй формат, когда Google Automotive OS используется без полного пакета сервисов. В таком режиме ее применяют Audi, BMW и Mini, Stellantis, Lucid, Porsche, Rivian. Они получают гибкую "начинку" для мультимедийной системы, но пытаются сохранить больше контроля над собственным интерфейсом и сервисами.

На этом фоне Apple выглядит пассивно. После отмены собственного "Apple Car" и задержек с мощными ИИ-решениями компания фактически выпала из борьбы за бортовые ассистенты. В профильных медиа даже обсуждается сценарий, при котором Apple будет вынуждена использовать Google Gemini как базу для обновленного Siri.

Что это значит для водителей

Для владельца электромобиля с Google Automotive OS последствия просты и ощутимы. Интерфейс становится более "человечным". Не нужно запоминать точные фразы. Можно объяснять задачу своими словами, ставить уточнения, менять план по ходу, а система будет подстраиваться.

Для автопроизводителей это тоже выгодно. Они получают готовый, постоянно обновляемый инструмент и могут сфокусироваться на дизайне, шасси, безопасности, а не на поддержке собственной "голосовой" платформы.

В то же время возникают вопросы приватности данных. Авто становится большим сенсором, который собирает информацию о маршрутах, голосовые запросы, предпочтения водителя. А когда в центре всего этого стоит глобальная ИТ-корпорация, баланс между удобством и контролем над собственными данными становится очень тонким.

Перспектива для украинских пользователей

Официально Polestar в Украине пока не представлен, но тренд очевиден и для нашего рынка. Многие новые модели, которые уже продаются или вскоре появятся в Европе, выходят с Google Automotive OS "из коробки". Для украинцев, завозящих такие авто, это означает почти гарантированное присутствие Google-сервисов в салоне, а со временем – и Gemini как главного ассистента.

По сути, автомобиль становится еще одной точкой входа в экосистему Google, наряду со смартфоном, телевизором и ноутбуком. В перспективе это может изменить саму логику использования авто: от навигации и мультимедиа до онлайн-сервисов, обучения, работы и развлечений в дороге.