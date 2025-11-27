Great Wall готується до будівництва європейського заводу

Китайський автовиробник Great Wall Motor (GWM) готується до найбільшої експансії у Європу за всю історію компанії. Як повідомили в інтерв’ю Reuters президент GWM International Паркер Ші, компанія планує побудувати свій перший завод у Європі та досягти річного виробництва 300 тисяч автомобілів до 2029 року.

За словами топменеджера, зараз розглядаються декілька локацій, серед яких Іспанія та Угорщина. Це перше оновлення європейської стратегії GWM із 2023 року, коли компанія оголосила про початок пошуку локації для заводу. Нові цілі вперше озвучено саме зараз, на тлі падіння продажів у регіоні та посилення конкуренції між китайськими брендами.

Проект із високими ризиками

GWM аналізує цілу низку факторів, включно з логістикою, вартістю праці та змінами в промисловій політиці ЄС. Частина компонентів на початкових етапах, ймовірно, буде імпортуватися з Китаю, що робить питання мит та доставки ключовими для економічної життєздатності проекту. Ші підкреслює, що інвестиції будуть значними та довгостроковими, тому бізнес-кейс повинен бути абсолютно реалістичним.

Китайські автовиробники активно шукають можливості за межами внутрішнього ринку, який сьогодні переживає затяжну цінову війну через надлишкові виробничі потужності. У Європі ситуація для них ускладнилася через підвищені мита на електромобілі, що робить локальне виробництво одним із ключових шляхів збереження конкурентноздатності.

Конкуренти та падіння продажів

Падіння продажів GWM у Європі стало одним із головних стимулів до прискорення планів. Реєстрації нових електромобілів бренду Ora, які становлять основну частку європейських продажів компанії, скоротилися на 41 відсоток за минулий рік — до 3 706 авто. Це контрастує з рекордними загальними закордонними продажами GWM у 2024 році, які досягли 453 141 автомобіля.

Паралельно посилюється конкуренція з боку інших китайських брендів. Найбільш агресивним гравцем залишається BYD, який також шукає майданчики для нового заводу в Європі. За даними Reuters, Іспанія є фаворитом і для BYD, що потенційно створює додатковий тиск і конкуренцію за інвестиції на рівні державних стимулів.

GWM вже має закордонні виробничі майданчики в Росії, Таїланді та Бразилії, але європейська фабрика стане ключовим вузлом для масштабування операцій на глобальному ринку.

Стратегія до 2030 року

Компанія поставила собі амбітну мету — вихід на один мільйон продажів за кордоном щороку до 2030 року. Для цього, за словами Ші, компанія змушена суттєво пришвидшувати реалізацію європейської стратегії.

Планується, що майбутній завод вироблятиме моделі з різними типами силових установок — від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до гібридних та повністю електричних модифікацій. Одним із ключових продуктів для європейського ринку стане новий компактний кросовер Ora 5 із кількома варіантами силових установок, запуск якого в Європі очікується у середині 2026 року.

У Китаї GWM вже відкрила передзамовлення на електричну версію Ora 5 за ціною від 109 800 юанів (приблизно 15 480 доларів). Європейське ціноутворення поки не оголошено.