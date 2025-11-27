Great Wall готовится к строительству европейского завода

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) готовится к крупнейшей экспансии в Европу за всю историю компании. Как сообщили в интервью Reuters президент GWM International Паркер Ши, компания планирует построить свой первый завод в Европе и достичь годового производства 300 тысяч автомобилей к 2029 году.

По словам топ-менеджера, сейчас рассматриваются несколько локаций, среди которых Испания и Венгрия. Это первое обновление европейской стратегии GWM с 2023 года, когда компания объявила о начале поиска локации для завода. Новые цели впервые озвучены именно сейчас, на фоне падения продаж в регионе и усиления конкуренции между китайскими брендами.

Проект с высокими рисками

GWM анализирует целый ряд факторов, включая логистику, стоимостью труда и изменениями в промышленной политике ЕС. Часть компонентов на начальных этапах, вероятно, будет импортироваться из Китая, что делает вопрос пошлин и доставки ключевыми для экономической жизнеспособности проекта. Ши подчеркивает, что инвестиции будут значительными и долгосрочными, поэтому бизнес-кейс должен быть абсолютно реалистичным.

Китайские автопроизводители активно ищут возможности за пределами внутреннего рынка, который сегодня переживает затяжную ценовую войну из-за избыточных производственных мощностей. В Европе ситуация для них осложнилась из-за повышенных пошлин на электромобили, что делает локальное производство одним из ключевых путей сохранения конкурентоспособности.

Конкуренты и падение продаж

Падение продаж GWM в Европе стало одним из главных стимулов к ускорению планов. Регистрации новых электромобилей бренда Ora, которые составляют основную долю европейских продаж компании, сократились на 41 процент за прошлый год - до 3 706 авто. Это контрастирует с рекордными общими зарубежными продажами GWM в 2024 году, которые достигли 453 141 автомобиля.

Параллельно усиливается конкуренция со стороны других китайских брендов. Наиболее агрессивным игроком остается BYD, который также ищет площадки для нового завода в Европе. По данным Reuters, Испания является фаворитом и для BYD, что потенциально создает дополнительное давление и конкуренцию за инвестиции на уровне государственных стимулов.

GWM уже имеет зарубежные производственные площадки в России, Таиланде и Бразилии, но европейская фабрика станет ключевым узлом для масштабирования операций на глобальном рынке.

Стратегия до 2030 года

Компания поставила себе амбициозную цель - выход на один миллион продаж за рубежом ежегодно к 2030 году. Для этого, по словам Ши, компания вынуждена существенно ускорить реализацию европейской стратегии.

Планируется, что будущий завод будет производить модели с различными типами силовых установок - от традиционных двигателей внутреннего сгорания до гибридных и полностью электрических модификаций. Одним из ключевых продуктов для европейского рынка станет новый компактный кроссовер Ora 5 с несколькими вариантами силовых установок, запуск которого в Европе ожидается в середине 2026 года.

В Китае GWM уже открыла предзаказ на электрическую версию Ora 5 по цене от 109 800 юаней (примерно 15 480 долларов). Европейское ценообразование пока не объявлено.