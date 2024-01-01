Китайцы готовят суперкар, "лучше" Ferrari SF-90

Как пишет Motor1, модельный ряд Great Wall Motor возглавит новый суперкар, работа над которым ведется уже более пяти лет. В интервью, опубликованном на китайской платформе Weibo, главный технический директор автопроизводителя Ву Хуэйсяо заявил, что спортивный автомобиль даже будет “лучше Ferrari”.

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Он также добавил, что GWM учится у своих конкурентов, чтобы превзойти компанию из Маранелло. По его словам, компания пригласила эксперта по Нюрбургрингу в Китай, чтобы получить понимание сложной немецкой трассы.

Однако разработка также не обошлась без неудач. Ву признал проблемы с производством карбоновых монококов и сказал, что снижение затрат остается сложной задачей. Это является одной из причин, почему проект ещё не был официально представлен, несмотря на то, что его разработка продолжается уже долгое время.

Ferrari SF-90

Данные о силовом агрегате авто держат в секрете, но Ву заверил что новый V8 вряд ли подойдет под эту роль, ведь он слишком большой. Однако, он также не подтвердил, адаптирует ли компания для этой задачи имеющийся V6 с двойным турбонаддувом, устанавливаемый в Tank 700 как часть плагин-гибридной силовой установки мощностью 516 лошадиных сил.

Упоминание о Ferrari SF90 Stradale намекает на то, что новая модель GWM, вероятно, также будет гибридом с подзарядкой от сети. Некоторые китайские СМИ утверждают, что глава компании Джек Вэй недавно был замечен за рулем SF-90.

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Несмотря на это, можно предположить, что новинка от Great Wall точно не будет иметь такого престижа, как у Ferrari, даже если будет лучше или доступнее. За пределами Китая высококлассный спортивный автомобиль будет трудно продать, даже по гораздо более низкой цене, по сравнению с именитыми конкурентами.