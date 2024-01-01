Китайці готують суперкар, “кращий” за Ferrari SF-90

Як пише Motor1, модельний ряд Great Wall Motor очолить новий суперкар, робота над яким ведеться вже понад п’ять років. В інтерв'ю, опублікованому на китайській платформі Weibo, головний технічний директор автовиробника Ву Хуейсяо заявив, що спортивний автомобіль навіть буде “кращим за Ferrari”.

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Він також додав, що GWM вчиться у своїх конкурентів, аби перевершити компанію з Маранелло. За його словами, компанія запросила експерта з Нюрбургрингу до Китаю, щоб отримати розуміння складної німецької траси.

Однак розробка також не обійшлася без невдач. Ву визнав проблеми з виробництвом карбонових монококів і сказав, що зниження витрат залишається складним завданням. Це є однією з причин, чому проєкт ще не був офіційно представлений, попри те, що його розробка триває вже довгий час.

Ferrari SF-90

Дані щодо силового агрегата авто тримають в секреті, але Ву запевнив, що новий V8 навряд чи підійде під цю роль, адже він занадто великий. Проте, він також не підтвердив, чи адаптує компанія для цієї задачі наявний V6 з подвійним турбонаддувом, що встановлюється в Tank 700 як частина плагін-гібридної силової установки потужністю 516 кінських сил.

Згадка про Ferrari SF90 Stradale натякає на те, що нова модель GWM, ймовірно, також буде гібридом із підзарядкою від мережі. Деякі китайські ЗМІ стверджують, що очільник компанії Джек Вей нещодавно був помічений за кермом SF-90.

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Попри це, можна припустити, що новинка від Great Wall точно не матиме такого престижу, як у Ferrari, навіть якщо буде кращою чи доступнішою. За межами Китаю висококласний спортивний автомобіль буде важко продати, навіть за набагато нижчою ціною, порівняно з іменитими конкурентами.