За аналогією зі спортивними версіями бензинових моделей, котрі чеська марка позначає індексом RS та vRS

Skoda позначає свої “заряджені” моделі шильдиками RS та vRS, а їхні нащадки з електричними силовими установками отримають індекс eRS.

Цікаво, що бейдж eRS не означатиме збільшення потужності чи ємності батареї: “Мова йде не про продуктивність як таку, а про досвід, спортивних відчуттів при управлінні, зовнішній вигляд, сидіння”, – пояснив виданню Auto Express член ради директорів компанії Ален Фаві.

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Фото: Концепт 2017 року Skoda Vision E / Skoda

Топ-менеджер також додав, що першою eRS-кою стане серійна версія концепту Vision E. Остаточний варіант електрокара майже не відрізнятиметься від концепту, тож на конвеєрі він змінить, головним чином, лиш назву – якою вона буде, поки невідомо, однак скоріш за все починатиметься на K і закінчуватиметься на Q, як і інші актуальні моделі марки. До 2025 року Skoda готує п'ять електрокарів.

Ален Фаві розповів, що перший електрокар Skoda буде пропонуватись з однією ходовою батареєю, однак її ємності має вистачити з головою. “Якщо у тебе немає запасу ходу в 300 миль (483 км), нічого й думати про вихід на ринок. У нас більше” – зазначив Фаві.

Продажі першого електромобіля Skoda стартують в кінці 2020 року, але у 2019 році має з'явитись електрифікована версія хетчбека Citigo. Першу ж модель з шильдиком еRS ми зможемо побачити не раніше 2021 року.

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