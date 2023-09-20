Корпоративні клієнти можуть придбати електрифіковані автомобілі з гами моделей концерну Stellantis з фінансуванням від «ОТП Лізинг» та грантовою допомогою 20% від ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку).

Юридичні особи, які беруть автомобілі в лізинг, отримали право на грант у розмірі 20% від Європейського банку реконструкції та розвитку. Його можна використати при оформленні в лізинг електрифікованих моделей Peugeot, Citroen, Opel та DS Automobiles.

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Програма діє для всіх електромобілів та Plug-In-гібридів вказаних марок, що доступні в офіційних дилерських центрах.

Як працює програма?

Для того, щоб придбати новий електромобіль або Plug-In-гібрид, потрібно скористатись програмою фінансування покупки та оформити авто в лізинг.

клієнт обирає бажаний електромобіль або гібрид з гами моделей концерну Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel та DS Automobiles)

необхідний пакет документів передається в «ОТП Лізинг» для погодження та подальшого оформлення авто в лізинг;;

після оформлення проєкту, а саме підписання договору фінансування та внесення всіх необхідних платежів, формується компенсація-грант від ЄБРР у розмірі до 20% від суми фінансування; ця компенсація-грант переводиться на рахунок компанії-клієнта протягом трьох місяців.

Таким чином, корпоративні клієнти (юридичні особи) можуть придбати сучасні екологічні гібриди та електромобілі для поповнення автопарку свого бізнесу, та отримати підтримку від ЄБРР та ОТП Лізинг.

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