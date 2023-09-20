Корпоративные клиенты могут приобрести электрифицированные автомобили из гамм моделей концерна Stellantis с финансированием от «ОТП Лизинг» и грантовой помощью 20% от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

Юридические лица, оформляющие автомобили в лизинг, получили право на грант в размере 20% от Европейского банка реконструкции и развития. Его можно использовать при оформлении в лизинг электрифицированных моделей Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles.

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Программа действует для всех электромобилей и Plug-In-гибридов указанных марок, доступных в официальных дилерских центрах.

Как работает программа?

Для того чтобы приобрести новый электромобиль или Plug-In-гибрид, нужно воспользоваться программой финансирования покупки и оформить авто в лизинг.

клиент выбирает желаемый электромобиль или гибрид из гаммы моделей концерна Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles)

необходимый пакет документов передается в ОТП Лизинг для согласования и последующего оформления авто в лизинг;

после оформления проекта, а именно заключения договора финансирования и внесения всех необходимых платежей, формируется компенсация-грант от ЕБРР в размере до 20% от суммы финансирования; эта компенсация-грант переводится на счет компании-клиента в течение трех месяцев.

Таким образом, корпоративные клиенты (юридические лица) могут приобрести современные экологические гибриды и электромобили для пополнения автопарка своего бизнеса и получить поддержку от ЕБРР и ОТП Лизинг.

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