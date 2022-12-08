Fering Pioneer отримав два тягові електромотори і генератор, що працює на біодизелі. Він здатний долати 60-градусні підйоми та 1,4-метрові броди. Запас ходу сягає 7000 км.

Британська компанія Fering Technologies розробляє автомобілі з рекордним запасом ходу. Електричний позашляховик Pioneer зможе проїжджати до 7000 км. на одній заправці. Фото та подробиці нової моделі з'явилися на офіційному сайті автовиробника.

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Новий Fering Pioneer стане електричним аналогом класичного Hummer H1. Великий чотиридверний пікап має короткі звиси кузова і відрізняється незграбним дизайном. Автомобіль отримав величезні 22,5-дюймові позашляхові шини.

В основі електрокара лежить алюмінієвий каркас, а кузовні панелі виконали з легких композитних матеріалів, тому маса вийшла відносно невеликою — 1,5 тонни. Ще стільки ж позашляховик може перевозити.

Електромобіль Fering Pioneer отримає два двигуни із загальним крутним моментом в 800 Н∙м (потужність поки тримається в секреті). Максимальна швидкість становить 125 км/год.

Акумуляторна батарея у електрокара невелика — вона забезпечує лише 80 км запасу ходу. Далі вмикається 95-сильний двигун-генератор, що працює на біодизелі. Модульна конструкція авто дозволяє встановити декілька паливних баків — саме в цьому випадку можна проїхати 7000 км на одній заправці. За бажання один із баків можна замінити ємністю з питною водою.

На тестах новий Fering Pioneer продемонстрував чудову прохідність — долав 60-градусні підйоми та перешкоди заввишки пів метра. Кліренс позашляховика регулюється не більше 300-800 мм, що дозволяє форсувати 1,4-метрові броди.

Серійний Fering Pioneer з'явиться у 2024 році і коштуватиме близько 150 тис. фунтів стерлінгів ($180 000). Пізніше також представлять шестиколісну версію моделі.