Гідропідсилювач керма – річ настільки звична, що багато водіїв про його наявність навіть не здогадуються. Між тим, потрібно вчасно помітити його назріваючу несправність – інакше кермо може заклинити просто на ходу.

Довга і безвідмовна робота того чи іншого вузла автомобіля нерідко надає їм ведмежу послугу: власник забуває про необхідність обслуговування і, здавалося б, “вічний” вузол раптом відмовляє в найбільш незручний момент.

Гідропідсилювач керма – не найпростіша система, але вона давно обкатана у виробництві і вважається однією з найнадійніших в будь-якому автомобілі.

Це стосується і гідропідсилювача керма, яким оснащені не менше половини бігаючих по нашим дорогам автомобілів (є також електро- і електро-гідравлічні підсилювачі, але мова сьогодні не про них).

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Гідропідсилювач знижує зусилля, яке водій повинен прикласти до керма для його повороту. Особливо підсилювач корисний при обертанні керма, коли машина стоїть, або неспішно маневрує, наприклад, при парковці.

Насос гідропідсилювача керма – найскладніший вузол системи, але при належному догляді він живе без ремонту довше рульового механізму (рульової рейки).

Ознаки несправностей гідропідсилювача керма

Гудіння в стані спокою. Швидше за все, несправний насос, точніше, зносилися його підшипники. Зазвичай їх вдається поміняти.

Гудіння (свист) при рулінні. Коли через знос насос починає втрачати свою ефективність, він починає гудіти при навантаженні. У деяких випадках деталі, які зносилися, можна замінити, в деяких вам запропонують поміняти весь насос. Різкий свист з-під капота при поворотах керма швидше за все свідчить про ослаблення натягу ременя приводу насоса або знос його шківів. Ремінь потрібно підтягнути або замінити, шківи – замінити.

"Тяжке" кермо. Більш серйозна ступінь зносу, насосу потрібен капітальний ремонт.

Витік робочої рідини. Визначається за падінням рівня рідини в бачку і за брудними жирними слідами на рульовому механізмі (рейці), насосі і з'єднуючих шлангах. Шланги і сальники замінюються, тріщини на корпусі рейки і насоса (рідко, але трапляється) ремонту не підлягають.

"Кипіння" робочої рідини. Рідина в бачку не повинна пінитися і вирувати. Якщо це має місце, значить, потрібно шукати тріснуті шланги і сальники, які зносилися. Їх потрібно швидше замінити, щоб не прискорити знос насоса.

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Рівень рідини в бачку гідропідсилювача – найбільш доступний метод контролю стану системи. Відхилення в будь-яку сторону – ознака якихось проблем.

Як можна помітити, частину важливих симптомів водій може зафіксувати сам, але для візуального огляду агрегатів потрібна оглядова яма або підйомник. А також – трохи кваліфікації, яка допоможе відрізнити, наприклад, легке, цілком прийнятне потіння від серйозного витоку. Ну і взагалі, буде краще, якщо за станом вашого рульового управління будуть стежити професіонали. Тому кожного разу, коли машина потрапляє на СТО, просіть майстрів оглянути насос гідропідсилювача, рульову рейку і шарніри тяг. Власне, свідомі фахівці на правильній СТО роблять це без нагадування.

Стежимо за рідиною

Рідина в системі гідропідсилювача керма повинна бути не тільки в достатній кількості, але і досить свіжою. Міняти її рекомендується приблизно кожні 100 тис. км пробігу або кожні п'ять років - звичайно, якщо заводський мануал не називає більш строгих цифр.

Фахівці вміють відрізняти стару, що відслужила своє, рідину за запахом - вона має різкий їдкий запах. Крім того, на деяких автомобілях в системі є фільтр, разом з рідиною потрібно міняти і його.

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Не є несправностями:

Гудіння насосу в крайньому положенні керма. Це важкий режим для гідропідсилювача, і довше 5 секунд утримувати так кермо не можна.

“Прикушування” керма в центральному положенні при швидкому перекладанні його з одного крайнього положення в інше. Продуктивності насоса може не вистачати при енергійному, швидкісному рулюванні, тому зусилля на кермі в якийсь момент короткочасно (менше секунди) зростає. Для цивільних, неспортивних автомобілів це нормально.

При русі по трасі на швидкості кермо стає важким. На багатьох автомобілях високого класу це спеціальна опція, яка допомагає водієві уникнути випадкових підрулень, небезпечних на високій швидкості.

Якщо сліди масла видно не тільки на одному із з'єднань системи гідропідсилювача керма, але і на оточуючих деталях, сумнівів немає: потрібен ремонт.



Рекомендація Авто24

Конструкція рульового управління з гідропідсилювачем давно відпрацьована автовиробниками і тому особливих клопот власникам зазвичай не доставляє. Але після більш-менш значного пробігу (близько 100 тис. км) за цією системою потрібно доглядати. В ідеалі варто провести “літньому” гідропідсилювачу профілактику у професіоналів, які змінять рідину, промиють систему і замінять старі ущільнення і шланги. І тоді управління не відмовить у дорозі, налякавши водія раптово важким кермом.

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