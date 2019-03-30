Гидроусилитель руля – вещь настолько привычная, что многие водители о его наличии даже не догадываются. Между тем, нужно вовремя заметить его назревающую неисправность – иначе "заклинивший" прямо на ходу руль будет очень неприятным сюрпризом.

Долгая и безотказная работа того или иного узла автомобиля нередко оказывает им медвежью услугу: владелец забывает о необходимости обслуживания и казалось бы “вечный” узел вдруг отказывает в самый неподходящий момент.

Гидроусилитель руля – не самая простая система, но она давно обкатана в производстве и считается одной из самых надежных в любом автомобиле.

Это касается и гидроусилителя руля – ГУРа, которым оснащены не менее половины бегающих по нашим дорогам автомобилей. (есть также электро- и электро-гидравлические усилители, но речь сегодня не о них).

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ГУР снижает усилие, которое водитель должен приложить к баранке для ее поворота. В особенности усилитель полезен при вращении руля, когда машина стоит или неспешно маневрирует, например, при парковке.

Насос гидроусилителя руля – самый сложный узел ГУРа, но при должном присмотре он живет без ремонта дольше рулевого механизма (рулевой рейки).

Признаки неисправностей ГУРа

Гудение в состоянии покоя. Скорее всего, неисправен насос, точнее, износились его подшипники. Обычно их удается поменять.

Гудение (свист) при рулении. Когда из-за износа насос ГУРа начинает терять свою эффективность, он начинает гудеть при нагрузке. В некоторых случаях износившиеся детали можно заменить, в некоторых вам предложат поменять весь насос. Резкий свист из-под капота при поворотах руля скорее всего свидетельствует об ослабевшем натяжении ремня привода ГУРа или износе его шкивов. Ремень нужно подтянуть или заменить, шкивы – заменить.

“Потяжевший” руль. Более серьезная степень износа, насосу требуется капитальный ремонт.

Утечки рабочей жидкости. Определяется по падению уровня жидкости в бачке ГУРа и по грязным жирным следам на рулевом механизме (рейке), насосе и соединяющих шлангах. Шланги меняются и сальники, трещины на корпусе рейки и насоса (редко, но случается) ремонту не подлежат.

“Кипение” рабочей жидкости. Жидкость в бачке не должна пениться и бурлить. Если это имеет место, значит, нужно искать треснувшие шланги и износившиеся сальники. Которые нужно поскорее заменить, чтобы не ускорить износ насоса.

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Уровень жидкости в бачке ГУРа – самый доступный метод контроля состояния системы. Отклонение в любую сторону – признак неких проблем.

Как можно заметить, часть важных симптомов водитель может зафиксировать сам, но для визуального осмотра агрегатов нужна смотровая яма или подъемник. А также – немного квалификации, которая поможет отличить, например, легкое, вполне приемлемое потение от серьезной утечки. Ну и вообще, будет лучше, если за состоянием вашего рулевого управления будут следить профессионалы. Поэтому каждый раз, когда машина попадает на СТО, просите мастеров осмотреть насос ГУРа, рулевую рейку и шарниры тяг. Собственно, сознательные специалисты на правильной СТО делают это без напоминания.

Следим за жидкостью

Жидкость в системе гидроусилителя руля должна быть не только в достаточном количестве, но и достаточно свежей. Менять ее рекомендуется примерно каждые 100 тыс. км пробега или каждые пять лет – конечно, если заводской мануал не называет более строгих цифр. Специалисты умеют отличать старую, отслужившую свое жидкость по запаху – она имеет резкий едкий запах.

Кроме того, на некоторых автомобилях в системе ГУР имеется фильтр, вместе с жидкостью нужно менять и его.

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Не являются неисправностями:

Гудение насоса в крайнем положении руля. Это тяжелый режим для гидроусилителя, и дольше 5 секунд удерживать так руль нельзя.

Прикусывание руля в центральном положении при быстром перекладывании его из одного крайнего положения в другое. Производительности насоса ГУРа может не хватать при энергичном, скоростном рулении, поэтому усилие на руле в какой-то момент кратковременно (менее секунды) возрастает. Для гражданских, неспортивных автомобилей это нормально.

Потяжеление руля при движении по трассе на скорости. На многих автомобилях высокого класса это специальная опция, которая помогает водителю избежать случайных подруливаний, опасных на высокой скорости.

Если следы масла видны не только на одном из соединений системы гидроусилителя руля, но и на окружающих деталях, сомнений нет: нужен ремонт.



Рекомендация Авто24

Конструкция рулевого управления с гидроусилителем давно отработана автопроизводителями и поэтому особых хлопот владельцам ГУР обычно не доставляет. Но после более-менее значительного пробега (около 100 тыс. ка) за этой системой нужно присматривать. В идеале стоит провести “пожилому” ГУРу профилактику у профессионалов, которые поменяют жидкость, промоют систему и заменят состарившиеся уплотнения и шланги. И тогда управление не откажет в дороге, испугав водителя внезапно потяжелевшим рулем.

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