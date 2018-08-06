Чудова ідея для авто-мандрівників.

Твердий намет під назвою Hitch Hotel закріплюється на буксирувальному гаку будь-якого легкового автомобіля, пікапа чи мінівена і може розкладатись у простору кімнату з двоспальним ліжком.

Важить пустий намет усього 104 кг, а з додатковими аксесуарами – 172 кіло, однак виробник рекомендує закріплювати намет на фаркопі з допустимим навантаженням до 270 кг. У складеному вигляді Hitch Hotel займає менше ½ кубічного метра.

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Фото: Автомобільний намет Hitch Hotel / Hitch Hotel

У складеному вигляді намет виступає за задній бампер усього на 15 см, а от коли він розкладений – довжина зростає до 2,13 метра. Ширина у найвужчому місці – 147 см. Об’єм намета складає 3,82 кубічних метри.

Для користування наметом його закріплюють на додаткові висувні ніжки. “Фаркопний готель” можна зняти з машини і встановити окремо.

Hitch Hotel наразі збирає інвестиції на Kickstarter, тому купити його поки що не можна, однак за певну суму оформлюється попереднє замовлення. У США вартість намету становитиме близько $500.

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