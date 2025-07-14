Honda хоче запатентувати електричний мотоцикл на ходовій за $800

Патентні заявки вказують на ходову базу Honda Shine 100, що набув найбільшого поширення в Індії через свою вартість. За умови експорту на європейський континент за таким байком буде стояти черга.

Як пише electrek.co, цей крок вказує на те, що найпродуктивніший у світі виробник мотоциклів планує кинути виклик ринку електричних мотоциклів, що тільки починає розвиватися. В сегменті бюджетних байків акумуляторного виконання навіть з ціною 1 тис. чи навіть у 2-3 тисячі доларів такий транспортний засіб буде поза всякою конкуренцією. В будь-якому разі ціна очікується менш як 5 тисяч доларів.

Читайте також Honda покаже новий малокубатурний мотоцикл

Патентні ескізи Honda окреслюють конструкцію, яка трансформує міцну раму та точки кріплення шасі Shine для розміщення електродвигуна та компактної батареї. Розташований там, де колись знаходився двигун, центральний електромотор приводить у рух заднє колесо за допомогою одношвидкісного редуктора та ланцюга – тут збереглися основи оригінального бензинового мотоцикла для щоденних поїздок.

Замість традиційного паливного бака, конструкція передбачає два літій-іонні акумуляторні блоки. Вони розташовані під кутом вперед по обидва боки хребтової рами та акуратно вписуються в ту геометрію.

Як кажуть, знайди відмінності. Колаж: Авто24

Така уніфікація з попередньою моделлю може значно скоротити витрати на розробку, складність виробництва та ринкову ціну. Завдяки перевіреній платформі Honda значно скорочує час виходу на ринок з моменту. Тепер лише слово за керівництвом ради директорів, що має дати проєкту остаточне зелене світло.

Дизайн електричного байка відповідає стилю Shine 100. Навіть круглий виступ, схожий на кришку бензобака, ймовірно, зверху імітації паливного бака. Деякі електричні мотоцикли в минулому використовували це місце, щоб приховати зарядний порт, зберігаючи форму та функції, подібні до застарілих паливних баків та заправних отворів.

Читайте також Honda і Yamaha об'єднались для виробництва та продажу електроскутерів

Силовий потенціал поки не розкрито. Ймовірно, це буде не менше мотоцикла Shine, з якого Honda бере деякі підказки. Як пригадуєте, Honda Shine 100 оснащений двигуном об'ємом 99 куб. см і видає на-гора майже 7,3 кінської сили/близько 5,5 кВт. Він у максимальній позиції дроселя тримає швидкість 85 км/год, що міцно виділяє його в сегменті мотоциклів для щоденних поїздок.

Honda поки що не розкрила терміни випуску чи ціни. Не вказано й деталі характеристик, існують лише припущення. Ймовірно, все це буде озвучено після процедури патентування й переходу в серійне виробництво.