Honda хочет запатентовать электрический мотоцикл на ходовой за $800

Патентные заявки указывают на ходовую базу Honda Shine 100, получившего наибольшее распространение в Индии из-за своей стоимости. При условии экспорта на европейский континент за таким мотоциклом будет стоять очередь.

Как пишет electrek.co, этот шаг указывает на то, что самый производительный в мире производитель мотоциклов планирует бросить вызов только начинающему развиваться рынку электрических мотоциклов. В сегменте бюджетных байков аккумуляторного исполнения даже с ценой 1 тыс. или даже в 2-3 тысячи долларов такое транспортное средство будет вне всякой конкуренции. В любом случае цена ожидается менее 5 тысяч долларов.

Читайте также Honda покажет новый малокубатурный мотоцикл

Патентные эскизы Honda очерчивают конструкцию, которая трансформирует прочную раму и точки крепления шасси Shine для размещения электродвигателя и компактной батареи. Расположенный там, где когда-то находился двигатель, центральный электромотор приводит в движение заднее колесо с помощью односкоростного редуктора и цепи – здесь сохранились основы оригинального бензинового мотоцикла для ежедневных поездок.

Вместо традиционного топливного бака, конструкция предусматривает два литий-ионных аккумуляторных блока. Они расположены под углом вперед по обеим сторонам хребтовой рамы и аккуратно вписываются в существующую геометрию.

Как говорится, найди отличия. Коллаж: Авто24

Такая унификация с предыдущей моделью может значительно сократить затраты на разработку, сложность производства и рыночную цену. Благодаря проверенной платформе Honda значительно сокращает время выхода на рынок с момента. Теперь только слово за руководством совета директоров, что должно дать проекту окончательный зеленый свет.

Дизайн электрического байка соответствует стилю Shine 100. Даже круглый выступ, похож на крышку бензобака, вероятно, сверху имитации топливного бака. Некоторые электрические мотоциклы в прошлом использовали это место, чтобы скрыть зарядный порт, сохраняя форму и функции, подобные устаревшим топливным бакам и заправочным отверстиям.

Читайте также Honda и Yamaha объединились для производства и продажи электроскутеров

Силовой потенциал пока не раскрыт. Вероятно, это будет не меньше мотоцикла Shine, из которого Honda берет некоторые подсказки. Как припоминаете, Honda Shine 100 оснащен двигателем объемом 99 куб. см и выдает на-гора почти 7,3 лошадиные силы/около 5,5 кВт. Он в максимальной позиции дросселя держит скорость 85 км/ч, что прочно выделяет его в сегменте мотоциклов для ежедневных поездок.

Honda пока не раскрыла сроки выпуска или цены. Не указано и детали характеристик, существуют лишь предположения. Вероятно, все это будет озвучено после процедуры патентования и перехода в серийное производство.