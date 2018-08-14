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Оновлений Honda Civic дістався спершу американським покупцям. На ринку США модель представлена у кузовах купе та седан, а хетчбека європейцям доведеться трохи зачекати.

Оновлення лиш злегка змінило зовнішність моделі. У передньому бампері з’явились чорні глянсові акценти, трохи змінилась форма нижньої радіаторної решітки і оптики, а на кормі додано хромовий декор для бамперу. Підкреслити оновлення зовнішності покликані нові колісні диски з кількома дизайнами максимального розміру у 18 дюймів.

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Фото: Оновлені купе та седан Honda Civic 2019 / Honda

Крім того, модель отримала нову комплектацію – Civic Sport, що доповнила вже існуючі LX і EX, посівши місце між ними. Авто у такому оснащенні відрізняється чорним декором кузова, спойлером (для седана), сплітером у задньому бампері, багатокутними хромованим вихлопними патрубками та 18-дюймовими колесами. Civic Sport має під капотом 2-літровий VTEC, що працює у парі з варіатором, а разом вони продукують 182 к.с.

У США оновлений Honda Civic пропонується в двох типах кузова. Мінімальна вартість седана – $18 940, а за купе просять щонайменше $19 350 доларів.

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