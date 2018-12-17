Роботу багатофункціонального апарата вже встигли перевірити на виконанні різних завдань.

Компанія Honda провела польові випробування автономного міні-всюдихода Autonomous Work Vehicle (AWV). Безпілотник успішно пройшов випробування в реальних умовах експлуатації за трьома різними сценаріями.

Honda AWV змусили працювати на обслуговуванні сонячної ферми, транспортуванні пожежного обладнання та спорядження, а також на зборі урожаю з фруктових дерев. Дрон з легкістю впорався з цими завданнями.

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На сонячній електростанції у Північній Кароліні AWV з причепленою косаркою видаляв будяки довкола сонячних панелей. У Колорадо позашляховик допомагав перевозити екіпіровку і обладнання пожежної бригади. А у Каліфорнійському коледжі сільськогосподарських і екологічних наук AWV став у нагоді на зборі врожаю і розпорошенні розчинів від комах і бур'янів.



Повнопривідний прототип електричного “квадроцикла” Autonomous Work Vehicle, представлений компанією Honda на виставці CES 2018, оснащений GPS-приймачем, набором сенсорів для орієнтування в просторі, а також системою рейкового кріплення для додаткових аксесуарів.



Безпілотник можна запрограмувати на роботу в трьох режимах: слідувати за об'єктом, переміщатися з пункту А в пункт Б і рухатися по заданим маршрутом чи шаблоном. В майбутньому Honda сподівається вдосконалити безпілотник і розширити його функціональні можливості та спектр додаткового устаткування.

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