Якщо ви чули про фірму Confederate Motors, знаєте, чого можна від них чекати. Якщо ні – побачене може шокувати.

Як відомо, Зевс – бог громовержець, його часто зображували з блискавицями у руці. Тож не дивно, що саме таку назву отримав перший електричний мотоцикл фірми Curtiss.

Не дивуйтесь, якщо ніколи не чули назву цієї компанії – вона з’явилась нещодавно, переродившись з бренду Confederate. Раніше компанія займалась дрібносерійним будівництвом мотоциклів преміум-класу, що мали оригінальні інженерні рішення та особливий дизайн. Останнім творінням компанії стали 35 мотоциклів Warhawk, збудованих на базі власної моделі P51 Fighter.



Фото: Confederate P51 Fighter / Confederate

Після цього Confederate Motors остаточно змінила курс на електричні байки. І змінила назву на Curtiss Motorcycle Company.

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У своєму першому електробайку фірма не зрадила собі – у ньому безпомилково впізнається фірмовий стиль бензинових “Конфедератів”. Та V-подібну вісімку тут шукати не має сенсу. Замість цього у “Зевса” є батарея на 14 кВт*год та “перший у світі електромотор E-Twin” (назва натякає на якесь подвоєння). Оскільки Zeus поки що є лише концептом, решту технічних характеристик байка виробник не наводить, однак видання Autoblog повідомляє про те, що потужність електричної установки байка складатиме близько 170 кінських сил.

Фото: Концепт Curtiss Zeus / Curtiss Motorcycle Company

Компанія обіцяє вивести Curtiss Zeus на ринок у 2020 році. Про вартість говорити зарано, та на новачка вже чекатимуть конкуренти: Zero S з цінником у $11 000 та найшвидший у світі електробайк Lightning LS-218, що вартує майже 40 тисяч.

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