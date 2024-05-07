COB підтвердив, що «Зелені карти», також відомі як міжнародні сертифікати страхування автомобілів (IMIC), можуть прийматися в електронному форматі PDF з початку 2025 року. Це стосуватиметься всіх країн у зоні дії Зеленої картки.

З 1 січня 2025 року водіям, які відвідують будь-яку країну в зоні дії Зеленої картки, буде дозволено надавати свій IMIC або Зелену картку у форматі PDF. Зелені картки/IMIC у паперовому форматі також прийматимуться.

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Національне бюро кожної окремої країни вирішує, чи бажають вони видавати Грін-карти/IMIC у цьому форматі PDF.

Рішення про ратифікацію використання електронних PDF-зелених карт було прийнято на Генеральній асамблеї COB, а дату, з якої вони почнуть застосовувати, нещодавно підтвердила Наглядова рада COB.

Членів COB просять поширити цю інформацію на національному рівні до відповідних органів влади, щоб переконатися, що вони ознайомлені з оновленими правилами, і вони готові приймати Зелені картки, подані таким чином, з початку наступного року.

Зелена карта або IMIC — це міжнародне свідоцтво про страхування, яке без будь-яких перешкод або витрат приймається владою всіх країн у системі Зеленої карти. Зелену картку/IMIC може надати Бюро, страхова компанія або страховий посередник, але вона завжди видається під керівництвом Бюро Зеленої карти.

Зелена карта засвідчує, що транспортний засіб, має принаймні мінімальне покриття обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, як того вимагає законодавство відвідуваної країни.

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Він також надає гарантію для відвідуваної країни, що страховик країни походження транспортного засобу відшкодує потерпілому збитки відповідно до правил, які застосовуються в відвідуваній країні. Таким чином потерпілому в ДТП належним чином відшкодовується завдана шкода.

Довідка

COB, раніше відомий як Рада бюро, є міжнародною організацією, що працює в секторі автострахування та діє для захисту жертв транскордонних дорожньо-транспортних пригод. Він координує систему Зеленої картки та систему захисту потерпілих. Місія COB полягає в тому, щоб сприяти вільному пересуванню в транскордонному дорожньому русі шляхом усунення адміністративних бар’єрів і пропонувати високий рівень захисту жертв транскордонних дорожньо-транспортних пригод шляхом спрощення процедур компенсації. Заснована в 1949 році, COB святкує своє 75-річчя в 2024 році.