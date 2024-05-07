COB подтвердил, что "Зеленые карты", также известные как международные сертификаты страхования автомобилей (IMIC), могут приниматься в электронном формате PDF с начала 2025 года. Это будет касаться всех стран в зоне действия Зеленой карты.

С 1 января 2025 года водителям, которые посещают любую страну в зоне действия Зеленой карты, будет разрешено предоставлять свой IMIC или Зеленую карту в формате PDF. Зеленые карты/IMIC в бумажном формате также будут приниматься.

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Национальное бюро каждой отдельной страны решает, желают ли они выдавать Грин-карты/IMIC в этом формате PDF.

Решение о ратификации использования электронных PDF-зеленых карт было принято на Генеральной ассамблее COB, а дату, с которой они начнут применять, недавно подтвердил Наблюдательный совет COB.

Членов COB просят распространить эту информацию на национальном уровне в соответствующие органы власти, чтобы убедиться, что они ознакомлены с обновленными правилами, и они готовы принимать Зеленые карты, поданные таким образом, с начала следующего года.

Зеленая карта или IMIC - это международное свидетельство о страховании, которое без каких-либо препятствий или расходов принимается властями всех стран в системе Зеленой карты. Зеленую карту/IMIC может предоставить Бюро, страховая компания или страховой посредник, но она всегда выдается под руководством Бюро Зеленой карты.

Зеленая карта удостоверяет, что транспортное средство, имеет по крайней мере минимальное покрытие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, как того требует законодательство посещаемой страны.

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Он также предоставляет гарантию для посещаемой страны, что страховщик страны происхождения транспортного средства возместит потерпевшему ущерб в соответствии с правилами, которые применяются в посещаемой стране. Таким образом пострадавшему в ДТП должным образом возмещается нанесенный ущерб.

Справка

COB, ранее известный как Совет бюро, является международной организацией, работающей в секторе автострахования и действует для защиты жертв трансграничных дорожно-транспортных происшествий. Он координирует систему Зеленой карты и систему защиты потерпевших. Миссия COB заключается в том, чтобы способствовать свободному передвижению в трансграничном дорожном движении путем устранения административных барьеров и предлагать высокий уровень защиты жертв трансграничных дорожно-транспортных происшествий путем упрощения процедур компенсации. Основанная в 1949 году, COB празднует свое 75-летие в 2024 году.