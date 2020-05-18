Громадський транспорт столиці готується до відновлення перевезення пасажирів

Вже у суботу, 23 травня, у разі стабільної епідеміологічної ситуації, у звичайному режимі відновить рух наземний громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси.

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Також, як неодноразово наголошував Київський міський голова Віталій Кличко, столиця чекає на рішення Кабінету Міністрів України щодо можливості відкриття метрополітену з понеділка, 25 травня.

Важливо, що вартість проїзду у транспорті залишається незмінною. «Київ не підніматиме тарифи на проїзд у громадському транспорті», - про це 14 травня 2020 року офіційно на брифінгу повідомив Віталій Кличко.

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