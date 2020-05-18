Общественный транспорт столицы готовится к возобновлению перевозки пассажиров

Уже в субботу, 23 мая, в случае стабильной эпидемиологической ситуации, в обычном режиме возобновит движение наземный общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы.

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Также, как неоднократно подчеркивал Киевский городской голова Виталий Кличко, столица ждет решения Кабинета Министров Украины относительно возможности открытия метрополитена в понедельник, 25 мая.

Важно, что стоимость проезда в транспорте остается неизменной. «Киев не будет повышать тарифы на проезд в общественном транспорте», – об этом 14 мая 2020 года официально на брифинге сообщил Виталий Кличко.

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