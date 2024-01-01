Гуртові цін на газ знижуються

З 5 по 12 червня, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», гуртова вартість скрапленого газу знизилася на 580 грн/т, до 37 650 грн/т.

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Фіксується нисхідна динаміка і на аукціоні Української енергетичної біржі 12 червня. На торги українські виробники виставили 6,7 тис. т, з яких 27% сумарно «Укрнафта» реалізувала за 37 463-38 023 грн/т, «Укргазвидобування» — за 37 430-38 050 грн/л, решту — за 36 000-36 705 грн/т і 36 100-36 530 грн/т відповідно. Нагадаємо, на аукціоні тижнем раніше вартість LPG «Укрнафти» становила 36 000-38 384 грн/т, УГВ — 37 010-38 500 грн/т.

На аукціоні приватних виробників 10-11 червня вартість газу коливалась у межах 35 700-36 600 грн/т. Компанія «СистемОйлІнженерінг» з 10 червня почала щоденно проводити торги й 12 червня на аукціон сумарно виставила 500 т газу за ціною 35 700-36 100 грн/т. Як вважають в окремих компаніях, ці торги мали певний вплив на ринок

Атмосфера на аукціонах внутрішніх виробників не зазнала змін: попит лишається надзвичайно млявим, що підтверджують результати торгів. «Беруть тільки те, що треба на сьогодні. Газу дуже багато, і цього тижня імпорт дешевший», — зазначили в одній із паливних компаній.

«На українському кордоні ресурс із Польщі, наприклад, з Unimot наразі коштує 34 500 грн/т, Barter — 34 000 грн/т. А ось із Прибалтики від 33 000 грн/т і вище», — розповів один з імпортерів з центрального регіону.

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На низькому ринку частка дешевого газу з країн Балтії очікувано зростає. Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», з 3 по 9 червня з Литви й Латвії було відвантажено 4,1 тис. т газу (215 бензовозів), або 27% загального імпорту продукту, коли тижнем раніше — 20%.

Щодо загального постачання, то порівняно з травнем середньодобове відвантаження газу знизилося на 6%, до 2,5 тис. т. «Це все одно дуже багато. Щоб хоч якось збалансувати ринок, потрібно місяць-два везти менше, ніж того потребує попит. І це менше — близько 30%, а не так, як у травні, коли імпорт зріс на 22% на тлі збереження низьких проливів», — зазначив Владислав Скирський із «Мартін Трейду».