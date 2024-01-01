Оптовые цен на газ снижаются

С 5 по 12 июня, как свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа снизилась на 580 грн/т, до 37 650 грн/т.

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Фиксируется нисходящая динамика и на аукционе Украинской энергетической биржи 12 июня. На торги украинские производители выставили 6,7 тыс. т, из которых 27% суммарно "Укрнафта" реализовала за 37 463-38 023 грн/т, "Укргаздобыча" - за 37 430-38 050 грн/л, остальные - за 36 000-36 705 грн/т и 36 100-36 530 грн/т соответственно. Напомним, на аукционе неделей ранее стоимость LPG "Укрнафты" составляла 36 000-38 384 грн/т, УГВ - 37 010-38 500 грн/т.

На аукционе частных производителей 10-11 июня стоимость газа колебалась в пределах 35 700-36 600 грн/т. Компания "СистемОйлИнженеринг" с 10 июня начала ежедневно проводить торги и 12 июня на аукцион суммарно выставила 500 т газа по цене 35 700-36 100 грн/т. Как считают в отдельных компаниях, эти торги имели определенное влияние на рынок

Атмосфера на аукционах внутренних производителей не изменилась: спрос остается чрезвычайно вялым, что подтверждают результаты торгов. "Берут только то, что надо на сегодня. Газа очень много, и на этой неделе импорт дешевле", - отметили в одной из топливных компаний.

"На украинской границе ресурс из Польши, например, с Unimot сейчас стоит 34 500 грн/т, Barter - 34 000 грн/т. А вот из Прибалтики от 33 000 грн/т и выше", - рассказал один из импортеров из центрального региона.

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На низком рынке доля дешевого газа из стран Балтии ожидаемо растет. Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", с 3 по 9 июня из Литвы и Латвии было отгружено 4,1 тыс. т газа (215 бензовозов), или 27% общего импорта продукта, когда неделей ранее - 20%.

Что касается общих поставок, то по сравнению с маем среднесуточная отгрузка газа снизилась на 6%, до 2,5 тыс. т. "Это все равно очень много. Чтобы хоть как-то сбалансировать рынок, нужно месяц-два везти меньше, чем того требует спрос. И это меньше - около 30%, а не так, как в мае, когда импорт вырос на 22% на фоне сохранения низких проливов", - отметил Владислав Скирский с "Мартин Трейда".