Після оновлення маленький хетчбек позбавився двигунів на важкому паливі, натомість отримав роботизовану трансмісію. А ще SUV-версію Active.

Компактний хетчбек Hyundai i20 отримав довгоочікуване оновлення, та таке, що більш схоже на зміну поколінь. Малолітражка змінилась зовні і всередині, отримала нову трансмісію і позбулась дизелю.

Корейський хетч має новий обвіс та оптику з світлодіодами, радіаторна решітка розтягнулась у форму подібну до старших сучасних моделей марки. Автомобіль отримав також нові кольори, можливість двоколірної покраски та пару нових колісних дисків діаметром 15 і 16 дюймів.

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Цікаво, що усі ці оноовлення дістались лише п’ятидверному i20 у той час як тридверна версія моделі залишилась у старій формі. Натомість корейський виробник запропонував модифікацію i20 Active – з більшим кліренсом та обвісом у стилі SUV.

З палітри моторів Hyundai i20 зникли дизелі 1.1 (75 к.с.) і 1.4 (90 к.с.), тож за рух тепер відповідають три бензинових двигуни: турбований 1.0 T-GDI (100 або 120 к.с.) та атмосферні 1.2 (75 чи 84 к.с.) і 1.4 (100 к.с.). Літровий двигун поєднується з семиступінчатим “роботом” з двома зчепленнями, а атмосферники агрегатуються “механікою” на 6 передач.

Оформлення інтер'єру оновленного хетчбека зазнало помітних змін. Відтепер водій i20 може змінювати кольорову схему підсвітки з червоної на синю під власний смак чи настрій. Стандартне оснащення нового i20 тепер включає систему start/stop, яку Hyundai називає ISG (Idle Stop and Go). На додачу ще й додали компакту безпеки з комплексом Hyundai SmartSense, який включає систему автоматичного гальмування, моніторинг розмітки і втоми водія, функцію автоматичного перемикання світла фар. У центрі консолі з’явився 7-дюймовий дисплей медіасистеми, що підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

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