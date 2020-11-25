Hyundai Motor Company розкрила назву абсолютно нової моделі кросовера.

У першій половині 2021 року компанія планує вивести на європейський ринок абсолютно нову модель – Bayon, що стане важливим доповненням до поточної лінійки SUV бренду Hyundai.

“Hyundai вже міцно закріпився на європейському автомобільному ринку SUV сегменту, маючи успішні продажі серед представленого широкого модельного ряду. Новий автомобіль доповнить поточні моделі В-SUV сегменту, та стане “точкою входу” для знайомства із модельним рядом кросоверів Hyundai. Запуск нової моделі надасть нам можливість ще краще задовільнити попит європейських споживачів та зміцнити свою позицію у надзвичайно популярному сегменті”, – зазначає Андреас-Крістоф Хофман, віце-президент із маркетингу та продуктів Hyundai Europe.

Hyundai Bayon доповнить вже добре знайомі автомобілі сегменту: Kona, Tucson, NEXO, Santa Fe, а також стане найновішою моделлю ряду кросоверів Hyundai.

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Назва моделі Bayon натхнена містечком Байонна на південному заході Франції. Оскільки новий Hyundai Bayon розрахований переважно на європейського споживача, модель вирішили назвати на честь саме європейського міста. Байонна розташоване між атлантичним узбережжям та горами Піренеї, та є чудовим місцем для поціновувачів активного дозвілля, що цілком відповідає духу нової моделі.

Останні 20 років, аби створити назви та концепції своїх популярних кросоверів, компанія часто шукала натхнення в різних місцях земної кулі. Так, наприклад, Tucson і Santa Fe названі на честь міст американських штатів Арізона та Нью-Мексико, а модель Kona названа на часто однойменного району острову Гаваї. Навіть назва новаторського водневого електромобіля NEXO походить від одного з найбільших міст на популярному датському острові Борнхольм – Nexø.

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Більше деталей про новий Hyundai Bayon буде розкрито найближчим часом.