Hyundai Motor Company раскрыла название совершенно новой модели кроссовера.

В первой половине 2021 года компания планирует вывести на европейский рынок абсолютно новую модель – Bayon, которая станет важным дополнением к текущей линейке SUV бренда Hyundai.

“Hyundai уже прочно закрепился на европейском автомобильном рынке SUV сегмента, имея успешные продажи среди представленного широкого модельного ряда. Новый автомобиль дополнит текущие модели B-SUV сегмента, и станет “точкой входа” для знакомства с модельным рядом кроссоверов Hyundai. Запуск новой модели позволит нам еще лучше удовлетворить спрос европейских потребителей и укрепить свою позицию в чрезвычайно популярном сегменте”, – отмечает Андреас-Кристоф Хофман, вице-президент по маркетингу и продуктам Hyundai Europe.

Hyundai Bayon дополнит уже хорошо знакомые автомобили сегмента: Kona, Tucson, NEXO, Santa Fe, а также станет самой новой моделью ряда кроссоверов Hyundai.

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Название модели Bayon вдохновлено городком Байонна на юго-западе Франции. Поскольку новый Hyundai Bayon рассчитан преимущественно на европейского потребителя, модель решили назвать в честь именно европейского города. Байонна расположена между атлантическим побережьем и горами Пиренеи, и является прекрасным местом для ценителей активного досуга, что вполне соответствует духу новой модели.

Последние 20 лет, чтобы создать названия и концепции своих популярных кроссоверов, компания часто искала вдохновение в разных местах земного шара. Так, например, Tucson и Santa Fe названы в честь городов американских штатов Аризона и Нью-Мексико, а модель Kona названа в честь одноименного района острова Гавайи. Даже название новаторского водородного электромобиля NEXO происходит от одного из крупнейших городов на популярном датском острове Борнхольм – Nexø.

Напомним, что электрическая Kona стала похожей на Tesla

Больше деталей о новом Hyundai Bayon будет раскрыто в ближайшее время.