Тізери демонструють "обличчя" новинок.

Рестайлінговий Hyundai Kona стане ширшим і більш гладеньким та стрімким. Зовнішність оновленого кросовера Kona і його спортивної версії N Line, являтиме собою “чуттєву спортивність” (Sensuous Sportiness), що виражається в більш стрімкому силуеті. Публічний дебют новинки запланований на найближчі тижні.

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Передня частина Kona в профіль має форму акулячого носу, нова світлотехніка створює зовсім інший світловий малюнок, ніж у попередника, хоча фари розташовані за тим же принципом, що й раніше.

Спортивнішу версію Kona N Line відрізняє збільшений передній повітровод, крильця на краях бампера, а також три прорізи над гратами радіатора. Корейські ЗМІ пророкують Kona N Line турбонаддувний 1.6 Smartstream під капотом з зарядом у 217 кінських сил, жорсткішу підвіску та рульове управління, як у Tucson N Line.

Фото: тізери Hyundai Kona 2021 / Hyundai

Нинішній кросовер, залежно від ринку, оснащується турбомоторами 1.0 Kappa II і 1.6 Gamma II, атмосферним 2.0 Nu, а також гібридною силовою установкою на базі атмосферного 1.6 Кappa II. Крім того, на окремих ринках для моделі доступний дизель 1.6 U-Line, а також версія з повністю електричною силовою установкою Kona Electric.

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