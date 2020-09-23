Південнокорейський виробник показав, як виглядатиме новинка зовні та всередині, а повноцінна прем'єра відбудеться 21 жовтня.

Слідом за Elantra N Line, представленою кілька тижнів тому, Hyundai готує прем’єру ще одного седана зі спортивними елементами – Sonata N Line. Новинка повністю розкриється через місяць, а зараз можна побичити, як вона виглядатиме.

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Версія N Line відрізняється від звичайної Sonata особливою решіткою радіатора, з додатковими повітроводами під нею, великими бічними повітрозабірниками, 19-дюймовими дисками, низькими бічними порогами, дифузором, спойлером та чотириствольним вихлопом на кормі.

Всередині седан виділяють оздоблення з темного хрому і червона прострочка, а меню електронного центра управління відкриватиме доступ до особливих режимів руху та спеціальних налаштувань, недоступних звичайним версіям моделі.

Технічні характеристики новинки виробник розкриє під час офіційної презентації, однак, за попередніми данними, Hyundai Sonata N Line отримає 2,5-літровий турбомотор потужністю під 300 сил. Скоріш за все, мотор буде поєднуватися з восьмиступеневим “роботом”. Ймовірно, підвіска седана версії N Line буде жорсткішою, ніж у звичайного, за аналогією з Elantra N Line.

Фото: Hyundai Sonata N Line 2021 / Hyundai