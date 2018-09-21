Компанія Hyundai Motor оголосила про початок співпраці зі швейцарським старт-апом WayRay AG, який займається реалізацією проектів з використанням доповненої реальності. Завдяки інвестиціям з боку Hyundai Motor, старт-ап розробить голографічну навігаційну систему з доповненою реальністю, якою оснащуватимуться серійні автомобілі бренду вже у 2020 році.

Hyundai активно розвиває концепцію транспорту майбутнього, мета якої - надати водіям інноваційні рішення, спрямовані на об'єднання візуальних технологій та бортових мультимедійних систем автомобілів. В рамках реалізації цієї концепції було досягнуто угоди з компанією WayRay AG, старт-апом, який займається розробкою голографічних систем з використанням доповненої реальності.

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“Співпраця Hyundai з WayRay допоможе нам створити нову екосистему на основі доповненої реальності, яка дозволить удосконалити системи навігації, а також розробити оригінальні рішення для “розумних” міст і транспортних засобів”, - заявив Чхи Янг Чхо, директор з інновацій та виконавчий віце-президент Hyundai Motor Group.

Голографічні системи WayRay надають можливість створювати доповнену реальність, де віртуальні об'єкти інтегруються в інтер'єр автомобіля. У порівнянні із традиційними проекційними (HUD) дисплеями, що доступні на ринку, WayRay пропонує застосування мініатюрного проекційного модуля, який забезпечує більш чітке зображення та може встановлюватися практично на будь-якому автомобілі.

Особливість технології WayRay полягає в залученні широкого поля зору, що дозволяє відображати більше віртуальних об'єктів на комфортній відстані від очей. Система не обмежена розмірами екрану, проектуючи зображення на все лобове скло і бічні вікна. Таким чином, водій зможе бачити дані по дорожній обстановці, не відволікаючись від процесу водіння.

У майбутньому при інтеграції з системами автономного водіння, пов'язаними з дорожньою інфраструктурою та оточуючими автомобілями, ця система зможе відображати додаткові відомості про навколишній простір - прогноз погоди, інформацію про вартість оренди номерів в готелях по маршруту, вартість і технічні характеристики автомобілів в автосалонах і тому подібне.

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“Ми є високотехнологічною компанією і націлені на створення фундаментальних інновацій, що не обмежуються голографічними дисплеями доповненої реальності і новими інтерфейсами. Ми пишаємося, що нас вважають надійним партнером, здатним виробляти продукт найвищого рівня відповідно до стандартів таких інвесторів, як Hyundai”, - заявив генеральний директор WayRay Віталій Пономарьов.