На автошоу у Сан-Паулу Hyundai презентувала новий концепт – Saga EV, котрий виявився носієм силової установки та батарей від Kona Electric.

Компактний кросовер-концепт Hyundai Saga обладнано 64 кіловат-годинною батареєю та 150 кіловатним електромотором.

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На ринку Бразилії, де був представлений концепт Saga EV, серійна його версія стане заміною компактному крос-хетчбеку модель HB20Х.

Концепт-кар має масивний пластиковий обвіс, великі 19-дюймові колеса і солідний дорожній просвіт. Колісна база становить 2560 мм, при загальній довжині машини у 4028 мм. Салон прототипа не демонструвався.

Фото: концепт Hyundai Saga EV / Motor1

Натомість компанія повідомила деякі технічні характеристики компакта. Виставковий зразок оснащено електромотором потужністю 204 к.с. від серійного кросовера Hyundai Kona Electric, а заявлений пробіг на одній зарядці становить 470 км. Від 0 до 80% заряджається за 5 хвилин.

Серійне виконання концепту пропонуватиметься у першу чергу з традиційними двигунами і за межі Бразилії та прилеглого регіону навряд чи вийде.

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