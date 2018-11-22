Трансляція розпочнеться о 21:45 за Київським часом.

Land Rover збирається зняти обгортки з другого покоління компактного кросовера Range Rover Evoque. І покаже це у прямому ефірі на своєму каналі у YouTube та інших соцмережах.

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З часу виходу першого покоління Evoque минуло вже сім років, за цей час британський бренд розпродав більше 750 тисяч таких кросоверів по усьому світу, тож можна сказати, що “малюк Рейндж Ровер” виявився комерційно успішним для Tata Motors.



Досьогодні британці інтригували публіку численими тізерами, а шпигунські знімки з треків з’явились ще у лютому 2017 року.

Фото: 2020 Range Rover Evoque на тестах / Мotor1

Ці ефемерні джерела дозволяють побачити такий собі міні-Velar. Та як насправді виглядатиме наступний Evoque – дізнаємось вже дуже скоро: о 21:45 розпочнеться трансляція презентації новинки.



Очікується, що Range Rover Evoque отримає останнє покоління бензинових та дизельних двигунів Ingenium, а також гібридну силову установку на основі трициліндрового півторалітрового турбо-мотора.

Після онлайн-презентації новий 2020 Land Rover Range Rover Evoque відсвяткує свій публічний дебют на автосалоні у Лос-Анджелесі наступного тижня, а у продаж надійде вже у 2019 році.

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