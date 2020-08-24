Він буде побудований на базі хетчбека i20.

На відміну від моделі i20 Active, який є лише "піднятою" версією звичайного кросовера з додатковими пластиковими елементами, нова модель кросовера Hyundai буде на власній базі.

На шпигунських фото помітно деяку схожість із звичайним i20, особливо спереду, але задня частина виглядає зовсім інакше. Також оригінальні задні ліхтарі.

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В салоні кросовер теж повторює архітектуру i20. В нього видно 10,25-дюймовий дисплей, який підтримує Android Auto та Apple CarPlay.

Новий кросовер буде доступний лише з приводом на передні колеса та матиме ті ж силові агрегати, що і у i20. Сюди входить 1,0-літровий бензиновий двигун T-GDI на 100 або 120 к.с. Коробки передач - як шестиступінчаста ручна, так і семиступінчастий автомат з подвійним зчепленням.

Швидше за все Hyundai представить свою найновішу модель кросовера до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що перший електричний кросовер Skoda дебютує 1 вересня.