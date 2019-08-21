Активісти прийняли спільне рішення про відміну акції протесту 21 серпня біля Міністерства Інфраструктури.

Акція протесту планувалась в зв’язку з вступом в силу драконівських штрафів (від 8 500 до 170 тис грн.) за використання громадянами України авто на іноземній реєстрації.

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Причини відміни акції протесту наступні:

заради спокою в країні, запобіганню транспортних проблем в столиці. щоб уникнути "картинки" для ворогів нашої країни про якісь заворушення та конфлікти з новою владою, які вже хочуть перекрутити нашу акцію на їх користь. Завдякі рішучим крокам нової влади, яка чує своїх громадян та готова допомагати у вирішенні проблем будь -якої складності, в тому числі по штрафах 22 серпня.

Нагадаємо, що саме проведення акцій протесту стало поштовхом для прийняття законів "про доступне розмитнення". В результаті розмитнення старих вживаних авто стало можливим, але обходиться громадянам у 250-650% від митної вартості авто.