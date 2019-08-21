Активисты приняли совместное решение об отмене акции протеста 21 августа возле Министерства Инфраструктуры.

Акция протеста планировалась в связи с вступлением в силу драконовских штрафов (от 8500 до 170 тыс грн) за использование гражданами Украины авто на иностранной регистрации.

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Причины отмены акции протеста следующие:

Первая – ради спокойствия в стране, предотвращения транспортных проблем в столице.

Вторая – избежать "картинки" для врагов нашей страны о каких-то беспорядкая и конфликтах с новой властью, которые уже хотят исказить нашу акцию в их пользу.

Третье и главное!!! Благодаря решительном шагам новой власти, которая слышит своих граждан и готова помогать в решении проблем любой сложности, в том числе по штрафам 22 августа, о чем заверила всеми возможностями нашу большую общину.

Напомним, что именно проведение акций протеста стало толчком для принятия законов "о доступной растаможке". В результате, растаможка старых подержанных авто стало возможным, но обходится гражданам в 250-650% от таможенной стоимости авто.