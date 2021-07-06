Багато чудових речей вже було обіцяно електричному пікапу, однак не всі з них врешті матиме серійна модель, але повнокероване шасі у Cybertruck таки буде.

Якщо не брати деякі невиконані обіцянки, Tesla все ще успішно працює і продовжує зростати, щойно завершивши свій найкращий за весь час квартал з точки зору продажів. Як це було зроблено, – це зовсім інша дискусія, але зрештою, єдине, що цікавить раду директорів, – це більші цифри, і вони їх отримують.

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Наразі ведеться підготовка до запуску двох нових заводів Tesla і компанія перебуває в черговому вирішальному моменті у своїй історії, після “нарощування виробництва” Model 3. Німецька Gigafactory забезпечить Tesla набагато сильнішу присутність в Європі, де ринок електромобілів стрімко зростає, тоді як техаський завод дозволить нарешті розпочати виробництво довгоочікуваного Cybertruck.

Згідно з останньою інформацією, дебют Cybertruck повинен відбутись наприкінці цього року. Автомобіль повинен дебютувати на ринку в комплектації середнього рівня з двома моторами. Більш доступна версія з одним двигуном з’явиться десь наступного року. А час появи топової тримоторної версії ще точно не визначений. Втім, такого пікапа може й узагалі не бути, оскільки подібне вже трапилось із Tesla Model S Plaid +, коли виробник вирішив, двомоторна версія і без того достатньо продуктивна.

Так чи інакше, але у Cybertruck таки буде повнокероване шасі з поворотними задніми колесами, як зазначив Ілон Маск в одному з останніх повідомлень у Twitter.

“Cybertruck буде майже таким, яким був концепт”, – написав він. “Ми додаємо керування на задніх колесах, щоб він міг виконувати різкі повороти та маневрувати з високою спритністю”, – продовжив він, вказуючи на досить круту функцію, але її вже рекламував електричний GMC Hummer. Це ставить Tesla у незвичне становище, адже компанія пишається тим, що тримається на вістрі інновацій та прогресу. Це ставить Tesla у позицію послідовника.

Маск закінчив повідомлення дуже неоднозначним “Буде ще багато грандіозних речей”. Це звичайно добре, але більшість людей хоче знати, коли пікап нарешті можна буде купити і за скільки та чи збережуться його видатні характеристики, заявлені концептом.