Много замечательных вещей уже было обещано электрическому пикапу, однако не все из них в конце концов будет иметь серийная модель, но полноуправляемое шасси у Cybertruck таки будет.

Если не брать некоторые невыполненные обещания, Tesla все еще успешно работает и продолжает расти, только что завершив свой лучший за все время квартал с точки зрения продаж. Как это было сделано, это совсем другая дискуссия, но в конце концов, единственное, что интересует совет директоров, – это большие цифры, и они их получают.

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Сейчас ведется подготовка к запуску двух новых заводов Tesla и компания находится в очередном решающем моменте в своей истории, после “наращивания производства Model 3. Немецкая Gigafactory обеспечит Tesla гораздо более сильное присутствие в Европе, где рынок электромобилей стремительно растет, тогда как техасский завод позволит наконец начать производство долгожданного Cybertruck.

Согласно последней информации, дебют Cybertruck должен состояться в конце этого года. Автомобиль должен дебютировать на рынке в комплектации среднего уровня с двумя моторами. Более доступная версия с одним двигателем появится где-то в следующем году. А время появления топовой трехмоторной версии еще точно не определено. Впрочем, такого пикапа может и вообще не быть, поскольку подобное уже случилось с Tesla Model S Plaid +, когда производитель решил, двухмоторная версия и без того достаточно производительная.

Так или иначе, но у Cybertruck таки будет полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами, как отметил Илон Маск в одном из последних сообщений в Twitter.

“Cybertruck будет почти таким, каким был концепт”, – написал он. “Мы добавляем управления на задних колесах, чтобы он мог выполнять резкие повороты и маневрировать с высокой ловкостью”, – продолжил он, указывая на довольно крутую функцию, но ее уже рекламировал электрический GMC Hummer. Это ставит Tesla в необычное положение, ведь компания гордится тем, что держится на острие инноваций и прогресса. Это ставит Тесла в положение последователя.

Маск закончил сообщение очень неоднозначным “Будет еще много грандиозных вещей”. Это конечно хорошо, но большинство людей хочет знать, когда пикап наконец можно будет купить и за сколько и сохранятся ли его выдающиеся характеристики, заявленные концептом.