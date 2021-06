Илон Маск сообщил об этом в своем твиттере, заявив, что "обычный Plaid достаточно хороший".

Из каталогов Tesla неожиданно исчезла Model S в исполнении Plaid+ стоимостью 149 990 долларов. Руководитель компании объяснил это тем, что Model S Plaid без "плюса" и без того достаточно производительный.

"В версии Plaid+ нет необходимости, поскольку Plaid достаточно хороший", – написал Илон Маск, позже добавив, что электромобиль в исполнении Plaid выполняет ускорение от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды, что быстрее любого серийного (массового) автомобиля. Таким образом, Tesla Model S Plaid будет топовым выполнением для модели. Электрокар в такой форме стоит в США от 119 990 долларов.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Визуально Plaid практически не отличается от версии Long Range, а узнать топовую версию можно по тонкому черному спойлеру на дверце багажника.

Предполагалось, что Model S Plaid+ будут оснащать тремя электромоторами суммарной отдачей в 1115 лошадиных сил. Было обещано ускорение до 60 миль в час за 1,99 секунды или меньше. Поставки Plaid+ должны были стартовать в середине 2022 года в США и в течение 2022 года в Европе.

При этом Plaid, который не нужно ждать, имеет в запасе 1034 лошадиных силы мощности и выполняет упражнение 0-60 миль в час за 1,99 секунды. В метрической системе ускорение до 100 километров в час занимает 2,1 секунды. Единственным действительно заметным и важным преимуществом версии Plaid+ должен был быть запас хода – 837 километров, против 628 километров у обычного Plaid.

Быстрее Tesla Model S Plaid до сотни ускоряются только два автомобиля на планете – электрические гиперкары Rimac Nevera и Aspark Owl, которые набирают нужную скорость за 1,97 и 1,72 секунды соответственно. Оба выпускаются мелкой серией и стоят в десятки раз дороже Tesla – 2 миллиона евро за Rimac и 2,9 миллиона евро за Aspark.