З каталогів Tesla несподівано зникла Model S у виконанні Plaid + вартістю 149 990 доларів. Керівник компанії пояснив це тим, що Model S Plaid без “плюса” і без того достатньо продуктивний.

“У версії Plaid + немає потреби, оскільки Plaid достатньо хороший”, – написав Ілон Маск, пізніше додавши, що електромобіль у виконанні Plaid виконує прискорення від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди, що швидше за будь-який серійний (масовий) автомобіль. Таким чином, Tesla Model S Plaid буде топовим виконанням для моделі. Електрокар у такій формі коштує у США від 119 990 доларів.

0 to 60mph in under 2 secs. Quickest production car ever made of any kind. Has to be felt to be believed.

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Візуально Plaid практично не відрізняється від версії Long Range, а впізнати топову версію можна за тонким чорним спойлером на дверці багажника.

Передбачалось, що Model S Plaid + оснащуватимуть трьома електромоторами з сумарною віддачею у 1115 кінських сил. Було обіцяно прискорення до 60 миль на годину за 1,99 секунди або й менше. Поставки Plaid + повинні були стартувати в середині 2022 року в США і протягом 2022 року в Європі.

При цьому Plaid, на який не потрібно чекати, має в запасі 1034 кінських сил потужності і виконує вправу 0–60 миль на годину за 1,99 секунди. В метричній системі прискорення до 100 кілометрів на годину займає 2,1 секунди. Єдиною справді помітною та важливою перевагою версії Plaid + мав бути запас ходу – 837 кілометрів, проти 628 кілометрів у звичайного Plaid.

Швидше за Tesla Model S Plaid до сотні прискорюються лише два автомобіля на планеті – електричні гіперкари Rimac Nevera та Aspark Owl, які набирають потрібну швидкість за 1,97 і 1,72 секунди, відповідно. Обидва випускаються дрібною серією і коштують в десятки разів дорожче за Tesla – 2 мільйони євро за Rimac та 2,9 мільйони євро за Aspark.