А його молодший брат Кімбел вторгував майже 109 мільйонів, продавши 88 500 своїх акцій.

Головний виконавчий директор Tesla Inc. Ілон Маск продав свої акції виробника електромобілів на суму 5 мільярдів доларів, незабаром після того, як розгорілись дебати в соціальних мережах щодо податкового свавілля мільярдерів. А його молодший брат “злив” частину своїх цінних паперів напередодні горезвісного опитування.

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За даними регуляторних органів, найбагатша людина світу цього тижня продала понад 4,5 мільйона акцій. Для Ілона Маска це був перший продаж акцій за більше ніж п’ять років.

На початку місяця Маск, який часто викликає суперечки в Twitter, розмістив на своїй сторінці голосування, в якому користувачі соцмережі мали визначити, чи варто йому продати 10% своїх акцій. Хоча він представив свою пропозицію, як крок назустріч рішенню про боротьбу з ухиленням від податків найбагатших людей США, однак фінансові звіти свідчать, що деякі транзакції були заздалегідь організовані ще в середині вересня — за кілька тижнів до опитування. Він також не згадав у твітах, що у нього є мільйони опціонів на акції, які необхідно виконати до наступного серпня, коли термін їх дії закінчується.

Так чи інакше, користувачі соцмережі проголосували “за” продаж, після чого акції Tesla впали на 16% за два дні – для компанії це втрати близько 50 мільярдів доларів у грошовому еквіваленті.

У понеділок Маск вивантажив акції на суму близько 1,1 мільярда доларів, щоб сплатити податок на прибуток з опціонів на акції. У вівторок і середу він здійснив решту продажів.

Документи не проливають світло на те, чи вплинуло опитування Маска у Twitter на його рішення здійснити деякі або всі трансакції — або він продовжить продавати, поки не досягне 10-відсоткового порогу. Щоб досягти цього, йому доведеться позбутися приблизно 17 мільйонів акцій, і навіть більше, якщо він також включить опціони до своїх загальних активів.

Востаннє мільярдер продавав акції у 2016 році, коли він реалізував опціони та ліквідував частину нещодавно придбаних акцій, щоб покрити близько 590 мільйонів доларів податку на прибуток.

За даними Bloomberg Billionaires Index, 50-річний Маск має статки у майже 300 мільярдів доларів.

Його молодший брат Кімбел займає номінальні посади у раді директорів Tesla та SpaceX, а також є генеральним директором Kitchen Restaurant Group та засновником Square Roots Urban Growers Inc. Він володіє скромнішою часткою акцій Tesla, але приблизно в той же час, що й Ілон, Кімбел продав близько 15% своїх акцій – 88,5 тисяч одиниць, на суму близько 109 мільйонів доларів.