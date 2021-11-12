А его младший брат Кимбал выручил почти 109 миллионов, продав 88 500 своих акций.

Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск продал свои акции производителя электромобилей на сумму 5 миллиардов долларов, вскоре после того, как разгорелись дебаты в социальных сетях относительно налогового произвола миллиардеров. А его младший брат “слил” часть своих ценных бумаг накануне пресловутого опроса.

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По данным регуляторных органов, самый богатый человек мира на этой неделе продал более 4,5 миллиона акций. Для Илона Маска это была первая продажа акций за более чем пять лет.

В начале месяца Маск, который часто вызывает споры в Twitter, разместил на своей странице голосование, в котором пользователи соцсети должны были определить, стоит ли ему продать 10% своих акций. Хотя он представил свое предложение, как шаг навстречу решению о борьбе с уклонением от налогов самых богатых людей США, однако финансовые отчеты свидетельствуют, что некоторые транзакции были заранее организованы еще в середине сентября – за несколько недель до опроса. Он также не упомянул в твитах, что у него есть миллионы опционов на акции, которые необходимо выполнить до следующего августа, когда срок их действия истекает.

Так или иначе, пользователи соцсети проголосовали “за” продажу, после чего акции Tesla упали на 16% за два дня – для компании это потери около 50 миллиардов долларов в денежном эквиваленте.

В понедельник Маск выгрузил акции на сумму около 1,1 миллиарда долларов, чтобы уплатить налог на прибыль с опционов на акции. Во вторник и среду он провел остаток продаж.

Документы не проливают свет на то, повлиял ли опрос Маска в Twitter на его решение совершить некоторые или все трансакции – или он продолжит продавать, пока не достигнет 10-процентного порога. Чтобы достичь этого, ему придется избавиться от примерно 17 миллионов акций, и даже больше, если он также включит опционы в свои общие активы.

В последний раз миллиардер продавал акции в 2016 году, когда он реализовал опционы и ликвидировал часть недавно приобретенных акций, чтобы покрыть около 590 миллионов долларов налога на прибыль.

По данным Bloomberg Billionaires Index, 50-летний Маск имеет состояние в почти 300 миллиардов долларов.

Его младший брат Кимбал занимает номинальные должности в совете директоров Tesla и SpaceX, а также является генеральным директором Kitchen Restaurant Group и основателем Square Roots Urban Growers Inc. Он обладает более скромной долей акций Tesla, но примерно в то же время, что и Илон, Кимбал продал около 15% своих акций – 88,5 тысячи единиц, на сумму около 109 миллионов долларов.