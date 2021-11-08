В своем твитере основатель и руководитель компании Tesla спросил пользователей, стоит ли ему продать десятую часть своих акций, чтобы заплатить налоги. Ответ дали более 3,5 миллиона пользователей.

Более 180 миллиардов долларов состояния делают Илона Маска самым богатым человеком планеты, но также вызывают определенную критику в адрес мультимиллиардера. Одним из упреков является избегание налогов, благодаря “лазейке” в законах, которая позволяет держателям акций и ценных бумаг откладывать уплату налогов на прирост капитала на неопределенный срок. Как всегда, Маск решает дело своим способом.

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В субботу Илон Маск написал в твитере, что продаст 10 процентов своих акций Tesla, если пользователи одобрят эту идею. В опросе приняло участие более 3,5 миллиона пользователей, 58 процентов из которых ответили утвердительно.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

“Я был готов согласиться с любым результатом”, – заявил Маск после завершения голосования. На момент завершения голосования стоимость 10 процентов акций Tesla оценивалась в 21 миллиард долларов, однако не совсем понятно, о каких 10 процентах шла речь. Илон Маск не получает зарплату или премии на своей руководящей должности в Tesla, зато имеет только акции. С учетом опционов, Маск владеет 23 процентами акций Tesla. Таким образом, “10 процентов” могут означать как десятину от доли, которой владеет Маск, так и фактические 10 процентов всех акций компании. Напомним, в октябре этого года рыночная капитализация Tesla достигла 1 триллиона долларов, а цена акций перевалила за 1 000 долларов.

Впрочем, известие о продаже акций – не ново. Еще в сентябре этого года на конференции Code Conference 2021 Маск заявлял, что планирует продать значительную часть своих акций. Поэтому критики утверждают, что голосование было очередным пиар-ходом.